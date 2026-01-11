改變評選方式！台中十大伴手禮揭曉 老品牌與新創商家嶄露頭角

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市獲得特色文創組首獎的十大伴手禮店家一起合影。記者黃寅／攝影
「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎廠商今揭曉，市長盧秀燕不但親自頒獎，還記者魂上身訪問每家得獎廠商，凸顯得獎廠商的特殊亮點。其中梨子咖啡集團旗下的「七個小日子」和「梨子Liz（獨麥之醋禮盒）」分獲「糕餅烘焙組」與「特色文創組」首獎，也是唯一獲得雙料首獎店家，成為會場焦點。盧秀燕更稱讚雖是老品牌但還不斷推陳出新。

鑑於以往十大伴手禮常被幾家熟面孔包辦，市府工策會今年特別改變評選方式，獎項僅有「糕餅烘焙」與「特色文創」兩組，並從百家入圍者中各選出10家「首獎」成為十大伴手禮，入圍就獲頒「好禮標章」。

兩組十大伴手禮業者分別是，糕餅烘焙組的的拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。以及特色文創的米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。

盧秀燕說，十大伴手禮歷經專業評審團嚴謹評選，並結合全民網路與現場票選機制的3道關卡，最後才能夠站上得獎舞台，代表的不只是好吃、好看，更受到民眾及專家對其品質與品牌的肯定，這是一張讓台中品牌走向全台、邁向國際的重要行銷通行證，要過年了，十大伴手禮更是大家購買年貨和送禮的好選擇。

盧秀燕對每家廠商都介紹甚詳，甚至還幫獲得特色文創首獎的「川咖啡」老闆撮合女伴，喊出「嫁給他、嫁給他」並要老闆多努力，引起一陣笑聲。盧秀燕也說，得獎廠商中有許多是3、40年的老店仍能富創新能力推出新產品，讓人佩服。

立院副院長 江啟臣、立委楊瓊瓔致詞恭喜入圍和得獎者，工策會總幹事陳學聖上任後首次在市府活動亮相，他表示謝謝市長盧秀燕的邀請，到台中市就是來幫市民、市長做事，沒有外界猜想的其他政治意圖。

台中市梨子咖啡集團旗下的「梨子Liz（獨麥之醋禮盒）」獲得「特色文創組」首獎。記者黃寅／攝影
台中市獲得糕餅烘焙組首獎的十大伴手禮店家一起合影。記者黃寅／攝影
台中市梨子咖啡集團旗下的「七個小日子」獲得「糕餅烘焙組」首獎。記者黃寅／攝影
