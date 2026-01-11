快訊

原本不會出席！ 張菲現身日月光董座80歲壽宴內幕曝光

通勤族欲哭無淚 TPASS恐斷炊… 搭火車、客運民眾憂：影響比免費營養午餐大

台中十大伴手禮揭曉 盧秀燕：邁向國際重要名片

中央社／ 台中11日電

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單今天出爐，今年分為「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共20家首獎。市長盧秀燕表示，十大伴手禮已是台中邁向國際的重要城市名片。

台中市十大伴手禮得獎名單下午在台中市政府廣場舉辦頒獎典禮。盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔、羅廷瑋等人出席。

盧秀燕表示，「台灣有半導體，台中有伴手禮」，十大伴手禮已是台中邁向國際的重要城市名片。十大伴手禮歷經專業評審團嚴謹評選，結合全民網路與現場票選機制，須通過層層把關、重重關卡，才能夠站上十大伴手禮的舞台。

台中市工商發展投資策進會指出，活動結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選。今年規模擴大「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共產出20家首獎。

獲得首獎的店家，除有糕餅老店也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊，從215家業者中脫穎而出。「糕餅烘焙組」獲獎者有拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

「特色文創組」獲獎者為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。

伴手禮 台中市 文創

延伸閱讀

台中藍營姐弟之爭…盧秀燕盼1月底有結果 鄭麗文：先看16日協調

影／台中市長誰接棒？盧秀燕喊話黨中央盼1月底前定案

2026台中市長誰接棒？盧秀燕首度攤牌：希望國民黨「1月底前」定案！

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

相關新聞

注意！中興新村圓環標線將重畫 剩1車道增分隔島

南投中興新村圓環為特色地標，唯現行環內道路標線畫設為雙車道，車輛匯入須行駛內車道，駛出時，外車道車輛需禮讓，卻也易釀事故...

老饕聞風搶鮮 5000尾肥美烏魚下午抵達彰化線西塭仔港

過了冬至，彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5千尾肥美烏魚，預估可發約200萬元小財，預定今天下午2點就會...

南投冬茶頒獎超猛！當場開封「五大茶王」供品茗 茶友樂翻

南投縣以茶聞名，今年冬茶雖因夏季多雨，產量略減2成，但製茶期乾燥，品質不降反升，而今天全國冬片茶賽頒獎，不僅贈獎匾「五大...

民代質疑台中「七線齊發」 捷運局人力補齊？ 市府：依進度進用

台中市議員陳俞融今指出，捷運工程局成立滿一年，但現有人力與最終編制員額仍有巨大落差，且預計要到2027年才能補齊。她質疑...

彰化賽車節下周將登場 國內外頂尖車手同場競技

台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化賽車節將於1月17日、18日在田中高鐵彰化站周邊道路登場，將集結超過 250 位國內外...

春節9天假期搭小黃 彰化縣計程車每趟加收50元

農曆春節將屆，彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，彰化縣計程車自2月14日０時起至2月22日（農曆正月初六）24時止，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。