過馬路、上廁所都要有「智慧」 彰化縣府受贈兩偵測儀器
過馬路、上廁所都要有「智慧」，彰化縣政府近日獲捐贈16處道路智慧標誌，可輔助用路人即時掌握路況，強化路口風險管理，另獲贈10套AI智慧廁所安全系統，可偵測使用者是否出現跌倒、長期滯留等異常狀況，有助於老人家或行動不便者如廁安全。
這兩套設備是由升電裝公司、財團法人為升電裝教育基金會、昇科公司分別捐贈，縣長王惠美代表在縣長室受贈，並頒與感謝狀給感謝為升電裝公司拋磚引玉，展現公私協力的良好典範，共同守護鄉親日常安全。
王惠美表示，獲捐贈的16處「非號誌路口智慧道路主動告警系統」，是運用毫米波雷達偵測技術，即時感應支線道來車動態，主動啟動LED警示燈與電子告示，提前向幹線道用路人發出警示訊息，有效延長反應時間，降低誤判與衝突發生機率。透過科技輔助用路人即時掌握路況，強化路口風險管理，打造更安全的行車環境。
另10套「AI智慧廁所安全系統」，可在不設置攝影鏡頭、完全不涉及影像蒐集的前提下，使用毫米波雷達精準偵測使用者是否出現跌倒、長期滯留等異常狀況，兼顧安全防護與個人隱私。當系統即時偵測到異常情形時將主動通報警示，使人員能於第一時間前往協助，有效降低滑倒受傷或意外受困等風險，為使用者爭取寶貴救援時機。
與會人士有為升電裝公司創辦人尤山泉、財團法人為升電裝教育基金會董事長黃淑媛等人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言