過馬路、上廁所都要有「智慧」 彰化縣府受贈兩偵測儀器

過馬路、上廁所都要有「智慧」，彰化縣政府近日獲捐贈16處道路智慧標誌，可輔助用路人即時掌握路況，強化路口風險管理，另獲贈10套AI智慧廁所安全系統，可偵測使用者是否出現跌倒、長期滯留等異常狀況，有助於老人家或行動不便者如廁安全。

這兩套設備是由升電裝公司、財團法人為升電裝教育基金會、昇科公司分別捐贈，縣長王惠美代表在縣長室受贈，並頒與感謝狀給感謝為升電裝公司拋磚引玉，展現公私協力的良好典範，共同守護鄉親日常安全。

王惠美表示，獲捐贈的16處「非號誌路口智慧道路主動告警系統」，是運用毫米波雷達偵測技術，即時感應支線道來車動態，主動啟動LED警示燈與電子告示，提前向幹線道用路人發出警示訊息，有效延長反應時間，降低誤判與衝突發生機率。透過科技輔助用路人即時掌握路況，強化路口風險管理，打造更安全的行車環境。

另10套「AI智慧廁所安全系統」，可在不設置攝影鏡頭、完全不涉及影像蒐集的前提下，使用毫米波雷達精準偵測使用者是否出現跌倒、長期滯留等異常狀況，兼顧安全防護與個人隱私。當系統即時偵測到異常情形時將主動通報警示，使人員能於第一時間前往協助，有效降低滑倒受傷或意外受困等風險，為使用者爭取寶貴救援時機。