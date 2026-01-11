南投冬茶頒獎超猛！當場開封「五大茶王」供品茗 茶友樂翻

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「全國冬片茶賽」今頒獎給五大特等茶王，現場更大擺茶席，開封今年度的茶王，以茶會友供民眾品茗。圖／南投縣政府提供
南投縣以茶聞名，今年冬茶雖因夏季多雨，產量略減2成，但製茶期乾燥，品質不降反升，而今天全國冬片茶賽頒獎，不僅贈獎匾「五大特等茶王」，現場更大擺茶席，開封今年度的茶王，以茶會友供民眾品茗，一嘗五大茶王獨到茶湯滋味。

農業處指出，近年氣候變遷加劇，影響茶葉產況，像今年就因夏季西南氣流雨颱風多雨，造成中部茶區土壤含水量過高，而冬茶生長均期降雨又偏低，導致整體冬茶產量略減逾2成，且採收期延後，不過產量雖減，但冬茶品質卻是不降反升。

農業處長蘇瑞祥說，今年冬茶產量雖受氣候影響減產，但在關鍵的製茶期間「天公作美」給予晴朗乾燥的好天氣，極有利於茶菁萎凋及發酵，使得今年冬茶的香氣與滋味表現大大提升，呈現出極具水準的甘甜韻味，隨製茶方式不同風味別具。

南投縣茶商業同業公會主辦的「114年冬季暨全國冬片茶比賽茶」今頒獎，該賽事分為凍頂翠玉、凍頂四季春、凍頂烏龍、凍頂金萱、冬片茶王5大組別，前兩組由慶元茗茶掄雙元，後三組分由大勝製茶廠、大眾茗茶、曉江堂抱回特等茶王。

對茶友而言，最有看頭的是，今天的頒獎現場由南投縣松嶺茶藝文化協會及南投縣中華松嶺無我茶會茶師，大擺專業茶席並直接開封獲獎的「五大特等茶王」，當場由司茶人沖泡，以茶會友供民眾品茗，一嘗五大茶王獨到茶湯滋味。

蘇瑞祥說，烏龍茶王的香氣細緻帶果香，茶湯琥珀明亮，甘甜韻足；金萱茶王具標誌性奶香與果甜香，甘醇甜爽；翠玉茶王散發七里花香，滋味富活性；四季春茶王呈現野薑花甜香，鮮甜甘醇；冬片茶王水色蜜綠清澈，冷韻且具濃郁清花香。

而為確保參賽茶葉都是國產茶，以科技把關食安，將所有參賽茶農皆納入農產品可追蹤系統（QR-code），導入「多重元素分析」及「茶葉DNA分子鑑定」技術，精準判別國產與非國產茶葉，高規格檢驗，確保每杯得獎茶都是正宗台灣好茶。

南投「114年冬季暨全國冬片茶比賽茶」今頒獎，凍頂四季春組由慶元茗茶抱回特等茶王。圖／南投縣政府提供
南投「114年冬季暨全國冬片茶比賽茶」今頒獎，冬片茶王組由曉江堂抱回特等茶王。圖／南投縣政府提供
南投「114年冬季暨全國冬片茶比賽茶」今頒獎，凍頂烏龍組由大勝製茶廠抱回特等茶王。圖／南投縣政府提供
南投「全國冬片茶賽」今頒獎給五大特等茶王，現場更大擺茶席，開封今年度的茶王，以茶會友供民眾品茗。圖／南投縣政府提供
南投「114年冬季暨全國冬片茶比賽茶」今頒獎，凍頂金萱組由大眾茗茶抱回特等茶王。圖／南投縣政府提供
南投縣 茶葉 農業處

