注意！中興新村圓環標線將重畫 剩1車道增分隔島
南投中興新村圓環為特色地標，唯現行環內道路標線畫設為雙車道，車輛匯入須行駛內車道，駛出時，外車道車輛需禮讓，卻也易釀事故，公路局規畫將環內標線改為1車道，減少車輛交織，於4岔支道增設分隔島，明天起施工至本月底。
中興新村圓環位在臺灣省政府前，設有時鐘基座並有綠美化景觀，為當地特色地標，但該圓環道路由省府路、光華路、中正路、虎山路等多條道路匯入，但早年道路標線畫設簡單，行車動線不明顯，事故狀況多，公路局曾兩度改善優化標線。
而現行的中興新村圓環道路標線，環內道路為雙車道，行車需依照交通法規，駛入前停等環內車輛先行，車輛匯入圓環後須行駛內車道，內車道駛出時，外車道車輛需禮讓，同時透過槽化線設計引導車輛行駛，但也導致車流交織易釀事故。
公路局南投工務段為此決定進行第三次中興圓環行車優化改善工程，南投工務段表示，原本環內雙車道標線設計將重新繪設，改為單一車道，藉此減少車輛交織狀況，同時強迫進環車降速，進環停讓出環，以降低肇事率。
此外，現行以槽化線分隔引導行車動線，但經觀察常有部分汽、機車貪快直接違規穿越槽化線，嚴重影響其他車輛行駛及行人安全，為此將於該圓環匯入4岔支道增設實體分隔島及人行庇護通道，同時重舖路面、繪製標線並施設反光設施。
南投工務段表示，台14乙中興圓環優化改善工程於明天（12日）起至1月31日上午9時至下午4時施工，施工時維持正常通行，但局部縮減車道，針對黃昏高峰時段將採號誌早開時相紓解車流，民眾務必配合交通號誌及施工人員指揮通行。
