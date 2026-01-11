快訊

民代質疑台中「七線齊發」 捷運局人力補齊？ 市府：依進度進用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融今指出，捷運工程局成立滿一年，但現有人力與最終編制員額仍有巨大落差。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今指出，捷運工程局成立滿一年，但現有人力與最終編制員額仍有巨大落差。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，捷運工程局成立滿一年，但現有人力與最終編制員額仍有巨大落差，且預計要到2027年才能補齊。她質疑，市長盧秀燕宣稱捷運「七線齊發」，但在工程專業人力缺口達4成下，恐引發工程品質斷層，影響市民使用捷運服務時程與捷運建設進度。

不過市府表示，捷運工程依規畫、設計、發包及施工等不同階段，所需專業人力配置並不相同，捷運工程局係依各路線實際推動進度，分階段進用所需人力，以符合工程管理實務。目前各捷運路線皆依計畫推動，並透過專案管理、顧問團隊及監造機制，確保工程品質與進度。市府亦持續檢討人力進用時程與留才措施，配合捷運建設量能逐步到位，穩健推動台中捷運各項工程。

陳俞融說，捷運工程局核定編制員額為158名，人力進用計畫卻採取「分3年」的慢速模式，截至去年底實際在職僅93人，要到2027年度才計畫達到最終員額158名。目前捷運藍線機電開工，和綠線延伸、橘線、紅線等都在可行性研究或綜合規畫階段，僅靠93名先行部隊支撐龐大的行政與工程壓力，這種「小馬拉大車」的現況，如何確保各路線如期如質推動？

陳俞融說，目前全國正面臨嚴重的土木、機電人才荒，公務體系的薪資結構雖比照其他四都之捷運工程局發放「重大交通工程機關職務加給」，但在現今民間工程產業高薪搶人的環境下，公職的吸引力已大幅下降。雖然市府聲稱去年僅3人離職，但隨著工程量體擴大，專業人員若持續處於高壓、低於民間薪資的環境，難保不會出現離職潮。且目前國內年輕人投入工程產業比例逐年下降，公職報考人數持續走低。捷運局目前仍有代理主管尚未補實，更顯示高階工程管理人才招聘不易。

陳俞融建議，縮短人員進用時程，人員缺額補齊，並研議更具彈性的獎勵機制，留住具備實務經驗的機電與土木專才，才能為台中市民打造出更好的捷運工程。

