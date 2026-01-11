快訊

北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

老饕聞風搶鮮 5000尾肥美烏魚下午抵達彰化線西塭仔港

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，估計可發近200萬元小財。圖／賴清美提供
彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，估計可發近200萬元小財。圖／賴清美提供

過了冬至，彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5千尾肥美烏魚，預估可發約200萬元小財，預定今天下午2點就會載回彰化線西塭仔港，由於適逢假日，許多老饕得知訊息，紛紛趕到塭仔港魚市等候搶鮮。

縣議員賴清美說，黃超群父子擁有豐富的捕烏角經驗與技術，每年的烏角季都會有大斬獲，今年已多次滿載而歸，但他們仍然很賣力捕魚，但天上午再度傳出好消息，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，正運回彰化塭仔港途中。

賴清美說，烏魚季一般都在冬至前後，今年由於是閏月，儘管到今天卻是過了冬至已20天，黃超群依然捕到如此多的烏鳥，預定今天下午2時載回塭仔港，趕著塭仔港魚市假日遊客多，賣到好價錢；很多老饕們獲知相關訊息，也即時前往搶鮮。

賴清美說，烏魚俗稱「烏金」，渾身都可賣錢，烏魚子、烏魚膘也是寶，而烏魚殼（去內臟）分大中小，大的1台斤120元，中的1尾150元，小的1尾100元，而最受老饕青睞的未曬乾烏魚子則是每台斤1200到1300元，跟去年不變，估計這5000尾烏金可帶進約200萬元財富。

彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，預定今天下午2點就會載回彰化線西塭仔港，由於適逢假日，許多老饕得知訊息，紛紛趕到塭仔港魚市等候搶鮮。圖／賴清美提供
彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，預定今天下午2點就會載回彰化線西塭仔港，由於適逢假日，許多老饕得知訊息，紛紛趕到塭仔港魚市等候搶鮮。圖／賴清美提供
彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，縣議員賴清美（右）獲知後，前往塭仔港等候。 圖／賴清美提供
彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，縣議員賴清美（右）獲知後，前往塭仔港等候。 圖／賴清美提供

賴清美 冬至

延伸閱讀

簽百萬本票切結反賄選 綠彰化黨部初選規定連自家人都納悶

孫子伸手要錢拉頭髮、推打惡行曝光網炸鍋 阿嬤一句話緩頰讓人心酸

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

烏魚子開賣今年愈大片愈便宜 雲林漁會教您選子小撇步

相關新聞

老饕聞風搶鮮 5000尾肥美烏魚下午抵達彰化線西塭仔港

過了冬至，彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5千尾肥美烏魚，預估可發約200萬元小財，預定今天下午2點就會...

彰化賽車節下周將登場 國內外頂尖車手同場競技

台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化賽車節將於1月17日、18日在田中高鐵彰化站周邊道路登場，將集結超過 250 位國內外...

春節9天假期搭小黃 彰化縣計程車每趟加收50元

農曆春節將屆，彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，彰化縣計程車自2月14日０時起至2月22日（農曆正月初六）24時止，...

女童母過世成孤兒 說等喪事後再哭要讓媽媽安心走

台中市神岡區岸裡國小一名女童的母親日前過世，校長楊朝銘上周四和家長會帶慰問金到女童家關心。女童說父母都已不在，她很難過但...

超大姆明現身台中 爆擺攤亂象

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市民廣場已立起21公尺高超大型姆明，吸引許多民眾打卡，...

多人換跑道再參選 縣民：地方政壇新陳代謝慢

地方常見當了縣議員再選鄉鎮市長，鄉鎮市長任滿再回去選議員的現象，雖然符合法令規定，卻引發老面孔換位子「大風吹」的批評，無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。