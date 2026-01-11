老饕聞風搶鮮 5000尾肥美烏魚下午抵達彰化線西塭仔港

過了冬至，彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5千尾肥美烏魚，預估可發約200萬元小財，預定今天下午2點就會載回彰化線西塭仔港，由於適逢假日，許多老饕得知訊息，紛紛趕到塭仔港魚市等候搶鮮。

縣議員賴清美說，黃超群父子擁有豐富的捕烏角經驗與技術，每年的烏角季都會有大斬獲，今年已多次滿載而歸，但他們仍然很賣力捕魚，但天上午再度傳出好消息，在台南將軍外海捕獲約5000尾肥美烏魚，正運回彰化塭仔港途中。

賴清美說，烏魚季一般都在冬至前後，今年由於是閏月，儘管到今天卻是過了冬至已20天，黃超群依然捕到如此多的烏鳥，預定今天下午2時載回塭仔港，趕著塭仔港魚市假日遊客多，賣到好價錢；很多老饕們獲知相關訊息，也即時前往搶鮮。