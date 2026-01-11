彰化賽車節下周將登場 國內外頂尖車手同場競技
台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化賽車節將於1月17日、18日在田中高鐵彰化站周邊道路登場，將集結超過 250 位國內外頂尖車手同場競技，二天活動還結合車展、市集，適合親子同遊。
彰化縣長王惠美也邀請全國民眾一同來感受城市化身賽道的熱血震撼，王惠美說，透過舉辦賽車節，讓民眾認識彰化的產業實力，也促進在地企業與國際車手、車隊的交流，帶動觀光與產業發展，打造彰化具特色的「賽車經濟」。
彰化國際賽車節今年邁入第五屆，賽事規模再升級，集結超過 250 位國內外頂尖車手同場競技，賽道採用 「U 型反覆式賽段」設計，兼具技術性與觀賞性，讓民眾能近距離欣賞高速競逐的精彩畫面，展現彰化城市能量與運動魅力。
彰化不僅是農業重鎮，更擁有全台最完整的汽車零配件產業鏈，賽車節除了有精彩賽事，現場也同步規劃汽車產業展示、市集及在地特色展區，結合觀光與休閒，適合親子、車迷參與，由於活動場地鄰近彰化高鐵站，縣府也建議民眾多利用大眾運輸工具前往，活動資訊也可上主辦單位官方粉絲專頁「Fun 城市賽車 Funcity Racing」查詢。
