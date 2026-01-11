封測大廠矽品辦馬拉松 展現彰化二林廠將跑出AI新局
封測大廠矽品精密今天舉辦第8屆「矽品半程馬拉松」，由董事長蔡祺文領跑，與5千名跑者從矽品二林廠開跑，蔡祺文說，期盼透過大型路跑活動與在地共享榮光，更展現矽品擴廠量能，要跑出AI封測新局，預計2027年二林廠全面運轉，可容納7千名員工，總投資金額超過千億。
「矽品半程馬拉松」由董事長蔡祺文領跑，彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑等人與會，活動也邀請日本知名路跑網紅「Tomo Runs Taiwan!」首次開箱路跑體驗，擴大活動影響力。
蔡祺文長年積極推動企業運動文化，多年來路跑成為公司傳統，蔡祺文說，跑步是一場與自己的對話，馬拉松需要的不是短期衝刺，更看重持之以恆的耐力與韌性，這也是公司應變AI浪潮時，穩健前行、持續突破的底氣。而這場賽事不只是企業運動文化傳承，也從內部活動昇華為連結地方的橋梁。
縣長王惠美說，很感謝矽品精密落腳彰化、深耕彰化，矽品不僅為世界知名封測大廠，更持續在擴廠，讓彰化鄉親就近就能在家鄉找到好工作，帶來大量工作機會。今日馬拉松路線還精心規劃途經木棉花道與自行車路線，沿途都可盡情欣賞彰化獨特的田園風光。
矽品精密行政長簡坤義表示，矽品二林廠將是矽品面向未來AI核心標竿廠，並與新竹、臺中、彰化、雲林等地廠區聯動，將原本屬於都會區的高科技職缺帶進南彰，人才在地化是公司終極目標，讓優秀的在地子弟不用離鄉背井，就能擁抱世界級AI科技舞台。
矽品公司表示，二林廠佔地27公頃，共規劃成5大廠區，擁有AI先進封裝與自動化產線，是矽品作為全球供應鏈關鍵核心地位不可或缺的AI標竿領航基地。預計2027年二林廠全面運轉，可大幅提升矽品先進封裝測試產能，成為彰化地區經濟轉型的關鍵引擎，帶來高科技就業機會與人才回流，帶動周邊經濟、交通建設升級。
