台中捷運綠線通車5年 累積運量破6000萬人次

台中捷運綠線通車5年多，2025年運量達1722萬人次、累積運量突破6000萬人次，根據中捷公司最新調查，2025年旅客整體滿意度達95.6%，顯示台中捷運已成為市民通勤與日常生活中不可或缺、值得信賴的大眾運輸系統。

中捷公司指出，台中綠線2025年總運量達1722萬人次，較2024年1580萬人次成長9%，其中12月全月運量、日均運量、平日日均運量、假日日均運量與跨年單日運量均同步創下歷史新高。此外，通車以來累積運量已在今年1月初突破6000萬人次。

中捷公司表示，自2021年通車以來，每年均委託第三方專業機構辦理旅客滿意度調查，歷年調查結果顯示，整體滿意度由2021年的92.7%、2022年的93.7%、2023年的94.2%，提升至2024年的95.1%，2025年再攀升至95.6%，呈現逐年穩定成長趨勢。其中，此次調查中「滿意」占51.1%、「非常滿意」占44.5%，合計超過95%，僅0.5%表示不滿意，顯示整體服務表現廣受旅客支持。

中捷公司提到，此次旅客滿意度調查於114年9月11日至9月27日間，在捷運沿線各車站進行，針對曾搭乘台中捷運的旅客蒐集意見，共完成1200份有效問卷。調查結果顯示，在各項服務指標中，滿意度前三名依序為「車站整體清潔」99.0%、「車廂整體清潔」98.8%及「廁所清潔」98.2%。