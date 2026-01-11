春節9天假期搭小黃 彰化縣計程車每趟加收50元

農曆春節將屆，彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，彰化縣計程車自2月14日０時起至2月22日（農曆正月初六）24時止，共9天，每一車次加收起表費50元，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，民眾可提出檢舉。

縣府表示，彰化縣今年春節期間計程車加收運費率與去年相同，每一車次加收起錶費50元，至於原跳表內容不變，起跳1.25公里85元，續程每200公尺加收5元；延滯計時（時數5公里以下）累計60秒加收5元。

縣府提醒提醒民眾，春節期間搭乘計程車，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，逕向交通部公路局臺中區監理所彰化監理站（電話04-7867161）檢舉。