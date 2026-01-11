快訊

女童母過世成孤兒 說等喪事後再哭要讓媽媽安心走

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區岸裡國小一名女童的母親日前過世，校長楊朝銘上周四和家長會帶慰問金到女童家關心。圖／岸裡國小校長楊朝銘提供
台中市神岡區岸裡國小一名女童母親日前過世，校長楊朝銘上周四和家長會帶慰問金到女童家關心。女童說父母都已不在，她很難過但不能哭，要等喪事後再哭，讓媽媽安心走；楊朝銘聽完後紅了眼眶；消息傳出後，多人打電話問校長如何幫助女童，想捐善款者太多，學校以教育儲蓄專戶可指定捐給女童，供她高中上學前支付。

岸裡國小校長楊朝銘和家長會人員上周四帶家長會仁愛基金、學校急難慰問金和深耕教育協會助學金共3萬元，到6年級女童住處慰問。

楊朝銘表示，女童的父親多年前過世後，她和母親與外公外婆同住，哥哥由阿公阿嬤照顧，兄妹分隔二地，母親日前上夜班時腦溢血送醫急救不治，全家只剩外公外婆與女童。

眾人慰問時，女童清楚描述母親送醫過程，她說很難過，但外婆說不要哭，讓媽媽好好的走，等喪事辦完再哭，楊朝銘說，小朋友的堅強讓人鼻酸。

楊朝銘表示，女童稚嫩臉龐藏著哀傷，似懂非懂言語，她這麼小就沒父母，未來的路還很長，楊朝銘感傷表示，女童沒有哭，但他忍不住紅了眼眶。

消息傳出後，大量關心電話和網友紛紛詢問如何幫助女童，楊朝銘也有多位好友自掏腰包供女童家人急難救助，有網友說想幫助女童長期生活費用，楊朝銘表示，學校已提供該校教育儲蓄專戶，請善心者捐款時註明捐給女童，這筆善款將供她讀國中和高中使用，楊朝銘感動說，社會很溫暖，善心人士很多。

女童 母親

