松鶴部落「阿嬌姨的店」 柑仔店兼保育站
台中和平松鶴部落有間傳統雜貨店「阿嬌姨的店」，20多年前遭七二水災沖走，老闆娘阿嬌姨回原地重建家園，不僅成為社區居民聯絡站、遊客借問站，最近更成為林保署的「保育柑仔店」；阿嬌姨笑稱，只要對地方有幫助，她的店兼再多功能也歡迎。
阿嬌姨的店位在松鶴部落，經過松鶴新橋左轉到底就可看到，現在是社區居民聯絡站，也是遊客借問站，店內販賣很多當地新鮮蔬菜水果和農產品，許多登山客登山後，喜歡到這家有人情味的雜貨店買蔬果，與阿嬌姨聊天，聽她說起當年土石流的故事。
阿嬌姨說，她是打不死的蟑螂，20多年前的土石流沖不走她，因為很喜歡松鶴部落，不會被天災和負能量打敗，她回原地重建家園，她主動出擊，為自己的店宣傳，當管家婆也像地下里長，與社區居民感情濃得化不開。
「阿嬌姨的店」除協助林業及自然保育署台中分署販售分署輔導的友善農產品，阿嬌姨也常參與社區保育行動，協助野生動物救傷通報，並率先成為「保育柑仔店」，讓部落居民持舊獵具在此免費換領改良式獵具，並領取100元購物金兌換店內等值商品。
阿嬌姨說，她喜歡寧靜慢活，阿嬌姨是有溫度的店，是最棒的地方，歡迎大家前來體驗。
