快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

聽新聞
0:00 / 0:00

超大姆明現身台中 爆擺攤亂象

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市市民廣場立起21公尺超大姆明，吸引民眾打卡，卻也成為違規攤販熱點，議員要求市府加強稽查並規畫攤販區域。圖／議員黃守達辦公室提供
台中市市民廣場立起21公尺超大姆明，吸引民眾打卡，卻也成為違規攤販熱點，議員要求市府加強稽查並規畫攤販區域。圖／議員黃守達辦公室提供

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市民廣場已立起21公尺高超大型姆明，吸引許多民眾打卡，卻也造成違規攤商群聚，議員要求市府嚴格管制，勿讓城市行銷淪為亂象。市府表示，已派員稽查，違者裁罰最高6000元。

姆明（舊稱嚕嚕米）是芬蘭作家朵貝‧楊笙創造的精靈角色，姆明家族的故事被改編成一系列作品，數十年來風靡全球。去年是姆明誕生80周年，世界各地都有慶祝活動，中市府趕上這波風潮，獨家取得授權，讓姆明成為今年中台灣燈會主題，本周提前在市民廣場立起超大姆明。

議員黃守達指出，市民廣場的巨型姆明討論度高，吸引不少民眾前往打卡，卻也衍生出違規攤販亂象，他昨天前往察看，現場隨處可見販賣玩具、香腸、紅茶的攤販，且多數是沒有登記的違規攤販，不僅影響市容，也造成垃圾隨處丟、環境髒亂等問題。

黃守達批評，他曾反映有違規設攤的狀況，要求加強稽查管理，但市長盧秀燕5日才盛大開記者會，不到一周攤販紛紛回籠，如今亂象故態復萌，市府沒有積極作為，民眾和姆明開心合照，背景卻是大量違規攤販，這就是盧市府的城市美學？

黃守達強調，市民廣場是西區重要的公共空間，本就應該管制攤販和維持環境，市府不應只重視活動曝光，忽略基本的場地管理，遇到投訴才消極處理。他要求妥善規畫設攤空間，相關局處也要成立協調機制，在活動期間加強執法。

建設局說，昨天下午已聯合警方稽查取締，依照台中市公園及行道樹管理自治條例，裁罰違規攤販1200元到6000元罰鍰，若攤販不聽勸導，市府會處以最高額罰鍰，也將加強稽查頻率，呼籲民眾不要到違規攤販消費。

攤商 台中市 盧秀燕 燈會

延伸閱讀

21公尺高姆明吸睛…中台灣燈會卻淪違規攤商聚集地 台中市出手了

免費入園一整月！蓋婭莊園「4地區」限定免門票 秀證件打卡「夢幻城堡、古典地標」

台中買廚餘機補助5000元！登記首日系統卡卡 市府：啟動分流改善

法國受獎時遇對岸人士干擾 何欣純今替得獎茶農謝忠霖打氣

相關新聞

都是這群人玩大風吹…彰化政壇老面孔互換跑道 縣民憂恐非人民之福

彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7位卸任鄉鎮市長將轉戰縣議員，也有8位縣議員將角逐鄉鎮市長，還...

廬山溫泉廢止多年成「失落秘境」 南投縣府提醒高風險勿擅闖

南投縣廬山溫泉公告廢止多年，近年卻因「失落秘境」特色吸引遊客探訪。南投縣政府提醒，廬山地區長期受地質不穩與風災影響，區內...

清水天公廟大典藍營夢幻聯動 「藍營五巨頭」大咖同台引關注

台中市清水玉京天公祖總廟，今天舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，國民黨立委楊瓊瓔更促成了「藍營五巨頭」的同場相會，由於宮廟是...

超大姆明現身台中 爆擺攤亂象

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市民廣場已立起21公尺高超大型姆明，吸引許多民眾打卡，...

多人換跑道再參選 縣民：地方政壇新陳代謝慢

地方常見當了縣議員再選鄉鎮市長，鄉鎮市長任滿再回去選議員的現象，雖然符合法令規定，卻引發老面孔換位子「大風吹」的批評，無...

彰投議員、鄉鎮市長選舉 老面孔大風吹

彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7名卸任鄉鎮市長轉戰縣議員，也有8名縣議員將角逐鄉鎮市長，甚至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。