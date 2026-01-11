超大姆明現身台中 爆擺攤亂象

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市民廣場已立起21公尺高超大型姆明，吸引許多民眾打卡，卻也造成違規攤商群聚，議員要求市府嚴格管制，勿讓城市行銷淪為亂象。市府表示，已派員稽查，違者裁罰最高6000元。

姆明（舊稱嚕嚕米）是芬蘭作家朵貝‧楊笙創造的精靈角色，姆明家族的故事被改編成一系列作品，數十年來風靡全球。去年是姆明誕生80周年，世界各地都有慶祝活動，中市府趕上這波風潮，獨家取得授權，讓姆明成為今年中台灣燈會主題，本周提前在市民廣場立起超大姆明。

議員黃守達指出，市民廣場的巨型姆明討論度高，吸引不少民眾前往打卡，卻也衍生出違規攤販亂象，他昨天前往察看，現場隨處可見販賣玩具、香腸、紅茶的攤販，且多數是沒有登記的違規攤販，不僅影響市容，也造成垃圾隨處丟、環境髒亂等問題。

黃守達批評，他曾反映有違規設攤的狀況，要求加強稽查管理，但市長盧秀燕5日才盛大開記者會，不到一周攤販紛紛回籠，如今亂象故態復萌，市府沒有積極作為，民眾和姆明開心合照，背景卻是大量違規攤販，這就是盧市府的城市美學？

黃守達強調，市民廣場是西區重要的公共空間，本就應該管制攤販和維持環境，市府不應只重視活動曝光，忽略基本的場地管理，遇到投訴才消極處理。他要求妥善規畫設攤空間，相關局處也要成立協調機制，在活動期間加強執法。

建設局說，昨天下午已聯合警方稽查取締，依照台中市公園及行道樹管理自治條例，裁罰違規攤販1200元到6000元罰鍰，若攤販不聽勸導，市府會處以最高額罰鍰，也將加強稽查頻率，呼籲民眾不要到違規攤販消費。