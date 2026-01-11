快訊

多人換跑道再參選 縣民：地方政壇新陳代謝慢

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

地方常見當了縣議員再選鄉鎮市長，鄉鎮市長任滿再回去選議員的現象，雖然符合法令規定，卻引發老面孔換位子「大風吹」的批評，無法擴大參與度。不過，已宣布要選議員的彰化市長林世賢說，轉換跑道更能做好服務；年輕議員認為，這是民主常態。

政壇人士指出，鄉鎮市長是地方首長，又有人事、財政等權限，比起議員監督地方政府有影響力，更能伸展抱負、延續政治生命，甚至更上層樓，向來競爭激烈。不少縣民指出，縣議員、鄉鎮市長都是老面孔轉換跑道，凸顯地方政壇新陳代謝緩慢，甚至為家族壟斷，難以擴大參與，恐成惡性循環。

彰化市長林世賢是縣議員轉換跑道選上市長，他前天宣布將選縣議員。林世賢表示，他市長任內提攜3名議員，當過縣議員才知道如何當好地方首長，當過地方首長再回頭當縣議員，監督政府才能更宏觀。

接棒父親的國民黨議員曹嘉豪認為，政治人物轉換服務崗位很正常，成功政治人物建立品牌不易，議事運作經驗、服務熱忱的傳承很重要，必須長時間累積，這不見得是私心，需要團隊來協助。

民進黨新生代議員楊子賢認為，家族政治的形成，藉以延續政治生命已是常態，國內外皆然，但仍要以民意為依歸；要讓政壇新陳代謝，仍須透過政黨提名的內控機制，去拔擢新人，這樣的政黨才會有生命力。

民眾黨縣議員吳韋達說，政治職位固定且有限的，選舉考驗知名度、人脈與資源，老將優勢明顯，導致常有「總是這幾個人在選」的感慨。

他表示，這反映出台灣地方政治的高門檻，如何讓缺乏背景但有熱忱的新人能公平競爭？值得深思。

