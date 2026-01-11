彰投議員、鄉鎮市長選舉 老面孔大風吹

彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7名卸任鄉鎮市長轉戰縣議員，也有8名縣議員將角逐鄉鎮市長，甚至埤頭鄉前鄉長吳錦潭、溪州前鄉長黃盛祿都打算回鍋參選，藉以延續政治生命，這波「轉換跑道」選舉潮，已牽動地方勢力重新洗牌。南投縣也有類似狀況。

彰化縣傳出將轉換跑道選鄉鎮市長的縣議員，包括凃俊任、劉惠娟有意選員林市長，施佩妤、楊妙月及楊竣程擬選鹿港鎮長，黃俊源擬選福興鄉長，陳一惇擬選二林鎮長，吳錦潭將選埤頭鄉長。

至於卸下鄉鎮市長傳將選縣議員者，包括芬園鄉長林世明、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、秀水鄉長林英嘉、埤頭鄉長杜懿彩、花壇鄉長顧勝敏，爭取民進黨下屆彰化縣長提名失利的現任彰化市長林世賢，也宣布將參選縣議員。

依地方制度法規定，鄉鎮市長任期8年屆滿後，隔了一屆以上可再參選。彰化縣目前傳出有3名前鄉鎮市長有意回鍋參選，其中擔任2屆彰化市長的邱建富，任內政通人和，此次爭取民進黨彰化縣長提名失利，但基層實力仍在，有支持者勸進再選。

邱建富說，「市長做過就好」，如果民進黨縣長選舉的布局需要，他才會考慮。

溪州鄉前鄉長黃盛祿在鄉長2屆任滿後，轉換跑道當選縣議員，本屆連任失利，沉潛4年後，他表示，有考慮參選下屆溪州鄉長。

黃盛祿是行政院中辦副執行長吳音寧的表哥，吳音寧計畫下屆立委選舉捲土重來，地方觀察兩人可以相互助攻選情。

南投縣埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、竹山鎮長陳東睦均將2屆任滿，傳出無意再續仕途，考慮淡出政壇。

鹿谷鄉長邱如平規畫轉戰縣議員，延續政治能量。現任縣議員蔡宗智已表態參選名間鄉長、蔡孟娥將選竹山鎮長、黃世芳是被點名參選埔里鎮長的熱門人選。藍綠及地方派系已開始評估整合與提名。

地方人士分析，首長2屆任滿後，若未能再向上挑戰立委或縣長，政治出路相對有限，因此不少人選擇交棒給接班人或子女，順勢淡出政壇，也讓地方政治呈現新一波洗牌。