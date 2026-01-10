快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

聽新聞
0:00 / 0:00

都是這群人玩大風吹…彰化政壇老面孔互換跑道 縣民憂恐非人民之福

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7位卸任鄉鎮市長將轉戰縣議員，也有8位縣議員將角逐鄉鎮市長，還有2名前鄉長回鍋參選。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7位卸任鄉鎮市長將轉戰縣議員，也有8位縣議員將角逐鄉鎮市長，還有2名前鄉長回鍋參選。記者劉明岩／攝影

彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7位卸任鄉鎮市長將轉戰縣議員，也有8位縣議員將角逐鄉鎮市長，還有2名前鄉長回鍋參選。地方認為，縣議員、鄉鎮市長都是老面孔轉換跑道的現象，凸顯了地方政壇新陳代謝緩慢，但新生代議員認為這是民主政治常態。

彰化縣傳出將轉換跑道選鄉鎮市長的縣議員，包括凃俊任、劉惠娟擬選員林市長，施佩妤、楊妙月及楊竣程擬選鹿港鎮長，黃俊源擬選福興鄉長，陳一惇擬選二林鎮長，吳錦潭將選埤頭鄉長。

至於卸下鄉鎮市長傳將選縣議員者，包括芬園鄉長林世明、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、秀水鄉長林英嘉、埤頭鄉長杜懿彩、花壇鄉長顧勝敏，爭取民進黨下屆彰化縣長提名失利的現任彰化市長林世賢，也宣布將參選縣議員。

依地方制度法規定，鄉鎮市長任期8年屆滿後，隔了一屆以上，仍可再參選。曾擔任兩屆彰化市長的邱建富，此次爭取民進黨彰化縣長提名雖然失利，仍顯現基層實力仍在，即有支持者勸進，但他說，「市長做過就好」，如果民進黨縣長選舉的布局需要，他才會考慮。

溪州鄉前鄉長黃盛祿在鄉長兩屆任滿後，轉換跑道當選縣議員，本屆卻連任失利，在沉潛4年之後，他表示，有考慮參選下屆溪州鄉長。黃盛祿是行政院中辦副執行長吳音寧的表哥，吳音寧計畫下屆立委選舉捲土重來，可相互助攻。

不少縣民指出，縣議員、鄉鎮市長都是老面孔轉換跑道的現象，凸顯地方政壇新陳代謝緩慢，甚至為家族所壟斷，無法讓更多人擴大參與，惡性循環下，恐非民眾之福。

彰化市長林世賢是縣議員轉換跑道選上市長，在任滿前，昨天再宣布將選縣議員。林世賢認為，當過縣議員才知道如何當好地方首長，當過地方首長再回頭當縣議員，才能更宏觀地去監督縣政府。

從父親接棒的國民黨彰化縣議員曹嘉豪認為，政治人物轉換服務崗位是正常的，但品牌建立不易，包括運作技巧經驗的傳承，必須長時間累積，這不見得是私心。

民進黨新生代彰化縣議員楊子賢也認為，家族政治的形成，藉以延續政治生命已經是常態，但仍要以民意為依歸，他也認為，要讓政壇新陳代謝，仍須透過政黨提名的內控機制，去拔擢新人，這樣的政黨才會有生命力。

民眾黨縣議員吳韋達說，參選是個人自由，​選舉極度考驗知名度、人脈與資源，老將的優勢確實明顯，導致民眾常有總是這幾個人在選的感慨。這反映出台灣地方政治的高門檻，如何讓更多缺乏背景但有熱忱的新人能公平競爭，是值得思考的課題。

議員 鄉長 民進黨 林世賢

延伸閱讀

民進黨7搶5局勢浮現 林世賢表態回鍋登記彰化縣議員參選

早上還說不排除脫黨參選彰化縣長 邱建富晚上改口相信民調要團結

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動

相關新聞

都是這群人玩大風吹…彰化政壇老面孔互換跑道 縣民憂恐非人民之福

彰化縣下屆縣議員及鄉鎮市長選舉，目前已傳出彰化市長林世賢等7位卸任鄉鎮市長將轉戰縣議員，也有8位縣議員將角逐鄉鎮市長，還...

清水天公廟大典藍營夢幻聯動 「藍營五巨頭」大咖同台引關注

台中市清水玉京天公祖總廟，今天舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，國民黨立委楊瓊瓔更促成了「藍營五巨頭」的同場相會，由於宮廟是...

馬來了 彰化湖埔社大成果展揮毫寫馬畫馬提前飄年味

彰化縣各社區大學近日陸續舉辦成果展，評鑑得到全縣特優的湖埔社區大學今借用歷史建築溪湖國小禮堂，展示過去一年的辦學績效，參...

21公尺高姆明吸睛…中台灣燈會卻淪違規攤商聚集地 台中市出手了

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，今年主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市府在中央公園立起21公尺高超大型姆明，吸引大量民...

助攻「最資深的新人」 王義川挺北屯曾咨耀發春聯

春節將至，民進黨不分區立委王義川今在台中北屯市場，陪同黨擬參選北屯區市議員的曾咨耀發放「馬耀榮騰」、「川流福騰」春聯，王...

過年捐菜她捐鞋 「童心鞋力」發起人11年號召送彰化家扶逾萬雙新鞋

彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動邁入第十一年，累計捐出1萬3千多雙新鞋，今活動發起人羅金珠到彰化家扶員林服務處登高一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。