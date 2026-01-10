快訊

馬來了 彰化湖埔社大成果展揮毫寫馬畫馬提前飄年味

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社區大學老師現揮毫畫斗方，年味提前到。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學老師現揮毫畫斗方，年味提前到。記者簡慧珍／攝影

彰化縣各社區大學近日陸續舉辦成果展，評鑑得到全縣特優的湖埔社區大學今借用歷史建築溪湖國小禮堂，展示過去一年的辦學績效，參觀和報名的民眾川流不息，很多人買斗方、年畫，提前為春節布置做準備。

湖埔社大所屬50個班展出老師和學員的作品，從書法彩墨、編織手工藝、食品製作到栽培藥用植物，在成果展會場或平擺或懸掛，創作多元琳瑯滿目，社大書法班和彩繪班的老師呼應生肖年，現場揮毫畫馬、寫馬，大紅彩金斗方和四字春聯令人感受農曆新年氣氛漸濃。

藥用植物班擺數盆植物，看板展示老師和學員到野外踏查的照片，相當吸晴，許多民眾佇足藥用植物班的攤位前詢問戶外課程內容，及現場藥用植物的栽培方法。此外，溪湖鎮每24年一次建醮元月4日結束，手機攝影班、古蹟班、書法班展出與建醮有關的照片、書法、田調資料，充分表達湖埔社大深入結合地方文化。

湖埔社大執行長林淑玲說，除了靜態展示，社大的英文班別出心裁，用國、台、英三種語言唱一首歌，和太極拳班演示、有氧舞蹈班跳舞等表演，都展現學員用心學習的成果，目前去年秋季班進入尾聲，今年春季班熱烈招生中，希望民眾善內時間安排學習時數以充實閒暇生活。

