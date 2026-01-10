快訊

21公尺高姆明吸睛…中台灣燈會卻淪違規攤商聚集地 台中市出手了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市中央公園立起21公尺超大姆明，吸引民眾打卡，卻也成為違規攤販熱點，議員要求市府加強稽查並規畫攤販區域。圖／議員黃守達辦公室提供
台中市中央公園立起21公尺超大姆明，吸引民眾打卡，卻也成為違規攤販熱點，議員要求市府加強稽查並規畫攤販區域。圖／議員黃守達辦公室提供

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，今年主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市府在中央公園立起21公尺高超大型姆明，吸引大量民眾打卡，卻也造成違規攤商群聚，議員要求市府嚴格管制，勿讓城市行銷淪為亂象。市府表示，已派員稽查，違者裁罰最高6000元。

姆明（舊稱嚕嚕米）是芬蘭作家朵貝‧楊笙創造的精靈角色，姆明家族的故事被改編成一系列作品，數十年來風靡全球。去年是姆明誕生80周年，世界各地都有慶祝活動，中市府趕上這波風潮，獨家取得授權，讓姆明成為今年中台灣燈會主題，本周提前在中央公園立起21公尺高的超大姆明。

議員黃守達指出，市民廣場的巨型姆明討論度高，吸引不少民眾前往打卡，卻也衍生出違規攤販亂象，他今天前往察看，現場隨處可見販賣玩具、香腸紅茶的攤販，且多數是沒有登記的違規攤販，不僅影響市容，也造成垃圾隨處丟、環境髒亂等問題。

黃守達批評，市府剛設置巨型姆明時，他就反映有違規設攤的狀況，要求加強稽查管理，但市長盧秀燕5日才盛大開記者會，不到一周攤販紛紛回籠，如今亂象故態復萌，市府沒有積極作為，民眾和姆明開心合照，背景卻是大量違規攤販，這就是盧市府的城市美學？

黃守達強調，市民廣場是西區重要的公共空間，本就應該管制攤販和維持環境，現實卻是常年都有違規擺攤，遇到活動情況加劇；市府不應只重視活動曝光，忽略基本的場地管理，遇到投訴才消極處理。他要求妥善規畫設攤空間，相關局處也要成立協調機制，在活動期間加強執法。

建設局表示，今天下午已聯合警方稽查取締，依照台中市公園及行道樹管理自治條例，裁罰違規攤販1200元到6000元罰鍰，稽查時部分攤販不聽勸導，或屢勸不改，市府會處以最高額罰鍰，也將加強稽查頻率，並呼籲民眾不要到違規攤販消費。

台中市建設局表示，今天下午已和警局聯合稽查，裁罰違規攤販1200元到6000元。圖／台中市政府提供
台中市建設局表示，今天下午已和警局聯合稽查，裁罰違規攤販1200元到6000元。圖／台中市政府提供

台灣燈會 台中市 議員

