翰墨雅集畫會聯展今萬和宮開展 張亦足領軍43件畫作揮灑水墨新意境

台中市萬和宮麻芛文化館創意藝廊今天上午10時舉辦「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展開幕茶會，展出包括創會長、指導老師張亦足等師生共43件畫作，展期到3月15日。萬和宮董事長蕭清杰致詞時說，張亦足創會以來，推廣水墨教學，這次聯展見證畫會創立41年來耕耘成果。

今天的開幕茶會賓客雲集，並由翰墨雅集畫會班長楊雲雅代表會員獻花給張亦足，感謝她的指導與照顧。

蕭清杰說，張亦足自幼展現繪畫天賦，並將藝術視為一生職志，1984年創立翰墨雅集畫會以來，推廣水墨教學與藝術創作不斷，常帶領會員到各地寫生，探索藝術之路，令人敬佩；萬和宮長期重視鄉土文化，創意藝廊每年5檔展覽廣受好評，盼透過藝術推廣讓社會更加祥和。

出身南屯的張亦足致詞說，舉辦這次聯展，她有「少小離家老大回」的感覺，能夠回到家鄉展覽，很歡喜與感恩。

張亦足分享創作理念強調，她將長幼有序及文化傳承的概念融入畫作；畫是游於藝，需要用輕鬆的心情創作，也要珍惜傳統文化，因為傳統是創作的基石。

傳統是創作的基石，她將甲骨文、金文等書法線條融入畫作，並鼓勵會員以「游於藝」的輕鬆心情，將生活與大自然結合。本次聯展更展現了創新實驗精神，如運用高麗菜葉拓印出的特殊脈絡造景，譜寫出獨一無二的桃源意境。

策展人魏桂洲表示，這次參展會員作品，各有特色，名山勝境或唯美花卉，每幅作品都呈現不同風貌，頗具個人風格。