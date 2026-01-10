快訊

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

台產發重訊「網路遭異常攻擊」 公司：已成功阻斷攻擊並通報

翰墨雅集畫會聯展今萬和宮開展 張亦足領軍43件畫作揮灑水墨新意境

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展今在台中萬和宮麻芛文化館創意藝廊登場。圖／萬和宮提供
「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展今在台中萬和宮麻芛文化館創意藝廊登場。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮麻芛文化館創意藝廊今天上午10時舉辦「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展開幕茶會，展出包括創會長、指導老師張亦足等師生共43件畫作，展期到3月15日。萬和宮董事長蕭清杰致詞時說，張亦足創會以來，推廣水墨教學，這次聯展見證畫會創立41年來耕耘成果。

今天的開幕茶會賓客雲集，並由翰墨雅集畫會班長楊雲雅代表會員獻花給張亦足，感謝她的指導與照顧。

蕭清杰說，張亦足自幼展現繪畫天賦，並將藝術視為一生職志，1984年創立翰墨雅集畫會以來，推廣水墨教學與藝術創作不斷，常帶領會員到各地寫生，探索藝術之路，令人敬佩；萬和宮長期重視鄉土文化，創意藝廊每年5檔展覽廣受好評，盼透過藝術推廣讓社會更加祥和。

出身南屯的張亦足致詞說，舉辦這次聯展，她有「少小離家老大回」的感覺，能夠回到家鄉展覽，很歡喜與感恩。

張亦足分享創作理念強調，她將長幼有序及文化傳承的概念融入畫作；畫是游於藝，需要用輕鬆的心情創作，也要珍惜傳統文化，因為傳統是創作的基石。

傳統是創作的基石，她將甲骨文、金文等書法線條融入畫作，並鼓勵會員以「游於藝」的輕鬆心情，將生活與大自然結合。本次聯展更展現了創新實驗精神，如運用高麗菜葉拓印出的特殊脈絡造景，譜寫出獨一無二的桃源意境。

策展人魏桂洲表示，這次參展會員作品，各有特色，名山勝境或唯美花卉，每幅作品都呈現不同風貌，頗具個人風格。

張亦足也特別提供兩件作品參展，其中一件作品為「山境面面移」（長200公分、寬100公分），為張亦足將旅途中壯麗的山體變化轉化為筆下的藝術語言。

「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展今在台中萬和宮麻芛文化館創意藝廊登場。圖／萬和宮提供
「翰墨流馨」翰墨雅集畫會會員聯展今在台中萬和宮麻芛文化館創意藝廊登場。圖／萬和宮提供
翰墨雅集畫會會員聯展今開展，畫會班長楊雲雅（右）代表會員獻花給創會長、指導老師張亦足（左）。圖／萬和宮提供
翰墨雅集畫會會員聯展今開展，畫會班長楊雲雅（右）代表會員獻花給創會長、指導老師張亦足（左）。圖／萬和宮提供

畫作 老大

延伸閱讀

新美館17日實驗性創作展 語言冷笑話對撞科技

藝術走進公廁 台東初鹿加油站廁所化身畫廊

把梵谷與北齋帶回家！udn 新會員限時抽「浮世繪×印象派」線上看展序號

三星座天生美感一流！水瓶喜歡創新、「這星座」為藝術而生

相關新聞

清水天公廟大典藍營夢幻聯動 「藍營五巨頭」大咖同台引關注

台中市清水玉京天公祖總廟，今天舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，國民黨立委楊瓊瓔更促成了「藍營五巨頭」的同場相會，由於宮廟是...

馬來了 彰化湖埔社大成果展揮毫寫馬畫馬提前飄年味

彰化縣各社區大學近日陸續舉辦成果展，評鑑得到全縣特優的湖埔社區大學今借用歷史建築溪湖國小禮堂，展示過去一年的辦學績效，參...

21公尺高姆明吸睛…中台灣燈會卻淪違規攤商聚集地 台中市出手了

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，今年主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市府在中央公園立起21公尺高超大型姆明，吸引大量民...

助攻「最資深的新人」 王義川挺北屯曾咨耀發春聯

春節將至，民進黨不分區立委王義川今在台中北屯市場，陪同黨擬參選北屯區市議員的曾咨耀發放「馬耀榮騰」、「川流福騰」春聯，王...

過年捐菜她捐鞋 「童心鞋力」發起人11年號召送彰化家扶逾萬雙新鞋

彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動邁入第十一年，累計捐出1萬3千多雙新鞋，今活動發起人羅金珠到彰化家扶員林服務處登高一...

人車分道、安全升級 草屯和平街改善工程打通交通瓶頸

南投縣草屯鎮和平街長期因巷道路幅狹窄、車流繁雜，成為市區交通瓶頸。經南投縣府、草屯鎮公所及內政部國土管理署三方合作拓寬改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。