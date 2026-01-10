快訊

助攻「最資深的新人」 王義川挺北屯曾咨耀發春聯

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨不分區立委王義川（右二）等人今為擬參選北屯區市議員的曾咨耀（中）站台，並陪同到台中北屯市場發放春聯。記者趙容萱／攝影
民進黨不分區立委王義川（右二）等人今為擬參選北屯區市議員的曾咨耀（中）站台，並陪同到台中北屯市場發放春聯。記者趙容萱／攝影

春節將至，民進黨不分區立委王義川今在台中北屯市場，陪同黨擬參選北屯區市議員的曾咨耀發放「馬耀榮騰」、「川流福騰」春聯，王推薦曾咨耀是「最資深的新人」，對市政運作等駕輕就熟，呼籲鄉親支持；他還砲轟台中市政過去8年發展停滯，將助攻民進黨提名的立委何欣純奪回台中市長寶座。

王義川與市議員曾朝榮、台灣智庫執行長、前立委莊競程等人今天上午11時，共同為曾朝榮之子、曾朝榮服務處主任曾咨耀站台。王義川形容，曾咨耀是「最資深的新人」，對市政運作與議會工作早已駕輕就熟，呼籲鄉親支持新人進入議會。

現場發放的春聯也頗具巧思，除了「馬耀榮騰」外，更有結合王義川名字的「川流福騰」，寓意福氣生生不息。曾咨耀說，北屯市場是地方生活的核心，未來他將接棒曾朝榮，持續推動市場周邊交通與環境優化。

王義川受訪時質疑，台中這8年來發展進入「停滯狀態」，沒有任何一條捷運動工，也未見新車站啟用。市政府將重心放在水湳地區開發，推高房價對市民毫無助益，甚至導致舊城區發展倒退，回到過去衰弱的模樣。他強調，未來將運用過去擔任交通局長的經驗，全力協助何欣純參選市長，務必讓台中「迎頭趕上」，終結衰退。

民進黨不分區立委王義川（右）今陪同擬參選北屯區市議員的曾咨耀（中）到台中北屯市場發放春聯。記者趙容萱／攝影
民進黨不分區立委王義川（右）今陪同擬參選北屯區市議員的曾咨耀（中）到台中北屯市場發放春聯。記者趙容萱／攝影
民進黨不分區立委王義川（右）今陪同擬參選北屯區市議員的曾咨耀（左）到台中北屯市場發放春聯。記者趙容萱／攝影
民進黨不分區立委王義川（右）今陪同擬參選北屯區市議員的曾咨耀（左）到台中北屯市場發放春聯。記者趙容萱／攝影

王義川 新人 民進黨 春聯

