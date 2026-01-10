快訊

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

台產發重訊「網路遭異常攻擊」 公司：已成功阻斷攻擊並通報

聽新聞
0:00 / 0:00

過年捐菜她捐鞋 「童心鞋力」發起人11年號召送彰化家扶逾萬雙新鞋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心舉辦「童心鞋力」認捐新鞋活動。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心舉辦「童心鞋力」認捐新鞋活動。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動邁入第十一年，累計捐出1萬3千多雙新鞋，今活動發起人羅金珠到彰化家扶員林服務處登高一呼，多個公益社團紛紛慷慨解囊，讓1200名家扶兒少過年有新鞋可穿。

「童心鞋力」活動會場熱鬧，參選下屆縣長的彰化縣工策會總幹事洪榮章、立法委員謝衣鳯出席，立委陳素月派服務處主任蕭慧儒與會，縣政府參議王玟升、秘書賴沛然、秘書游筑凱和員林市代理市長賴致富及各大社團幹部齊聚一堂。

羅金珠說，過年捐年菜給弱勢兒少的很多，好像沒人捐新鞋，11年前她邀集蔡姓友人、國際蘭馨交流協會中華民國總會、彰化縣員林國際蘭馨交流協會、南山人壽員大通訊處、璟德建設、彰化家扶後援團體，不但獲得熱烈迴響，之後活動還沒開始，公益團體主動加碼嘉惠家扶兒少，這一路走來她只有滿滿感謝。

游姓大三生在小五第一次獲贈新鞋，今代表受贈兒少接受嘉賓繫新鞋鞋帶；游姓學生說，小五那年身高173公分，被選入籃球隊，籃球專業球鞋每雙近5千元，她家買不起，幸好接連得到家扶「童心鞋力」4次買鞋禮券補貼買鞋，大幅減輕她的經濟負擔。

彰化家扶扶助逾3千名兒少，每年1200雙新鞋，平均每名兒少兩年可得到1雙新鞋，又彰化家扶中心1966年成立，將迎來成立一甲子，彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠「童心鞋力」走進第十一年，得到捐款180萬元為1200名受扶助兒少買新鞋，彰化家扶將不忘初心，帶著這個故事「傳愛過好年」。

彰化家扶中心舉辦「童心鞋力」活動發起人羅金珠（中）、員林市代理市長賴致富（左）、縣政府參議王玟升。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心舉辦「童心鞋力」活動發起人羅金珠（中）、員林市代理市長賴致富（左）、縣政府參議王玟升。記者簡慧珍／攝影

兒少 員林

延伸閱讀

【重磅快評】國民黨彰化姊弟競合 能破「8年魔咒」？

謝衣鳯拋國民黨中央「勸進」說法 柯呈枋、洪榮章2參選人這樣回應

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

相關新聞

清水天公廟大典藍營夢幻聯動 「藍營五巨頭」大咖同台引關注

台中市清水玉京天公祖總廟，今天舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，國民黨立委楊瓊瓔更促成了「藍營五巨頭」的同場相會，由於宮廟是...

馬來了 彰化湖埔社大成果展揮毫寫馬畫馬提前飄年味

彰化縣各社區大學近日陸續舉辦成果展，評鑑得到全縣特優的湖埔社區大學今借用歷史建築溪湖國小禮堂，展示過去一年的辦學績效，參...

21公尺高姆明吸睛…中台灣燈會卻淪違規攤商聚集地 台中市出手了

台中市政府2月將舉辦中台灣燈會，今年主題是全球超人氣IP「姆明家族」，市府在中央公園立起21公尺高超大型姆明，吸引大量民...

助攻「最資深的新人」 王義川挺北屯曾咨耀發春聯

春節將至，民進黨不分區立委王義川今在台中北屯市場，陪同黨擬參選北屯區市議員的曾咨耀發放「馬耀榮騰」、「川流福騰」春聯，王...

過年捐菜她捐鞋 「童心鞋力」發起人11年號召送彰化家扶逾萬雙新鞋

彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動邁入第十一年，累計捐出1萬3千多雙新鞋，今活動發起人羅金珠到彰化家扶員林服務處登高一...

人車分道、安全升級 草屯和平街改善工程打通交通瓶頸

南投縣草屯鎮和平街長期因巷道路幅狹窄、車流繁雜，成為市區交通瓶頸。經南投縣府、草屯鎮公所及內政部國土管理署三方合作拓寬改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。