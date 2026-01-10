聽新聞
過年捐菜她捐鞋 「童心鞋力」發起人11年號召送彰化家扶逾萬雙新鞋
彰化家扶中心「童心鞋力」認捐新鞋活動邁入第十一年，累計捐出1萬3千多雙新鞋，今活動發起人羅金珠到彰化家扶員林服務處登高一呼，多個公益社團紛紛慷慨解囊，讓1200名家扶兒少過年有新鞋可穿。
「童心鞋力」活動會場熱鬧，參選下屆縣長的彰化縣工策會總幹事洪榮章、立法委員謝衣鳯出席，立委陳素月派服務處主任蕭慧儒與會，縣政府參議王玟升、秘書賴沛然、秘書游筑凱和員林市代理市長賴致富及各大社團幹部齊聚一堂。
羅金珠說，過年捐年菜給弱勢兒少的很多，好像沒人捐新鞋，11年前她邀集蔡姓友人、國際蘭馨交流協會中華民國總會、彰化縣員林國際蘭馨交流協會、南山人壽員大通訊處、璟德建設、彰化家扶後援團體，不但獲得熱烈迴響，之後活動還沒開始，公益團體主動加碼嘉惠家扶兒少，這一路走來她只有滿滿感謝。
游姓大三生在小五第一次獲贈新鞋，今代表受贈兒少接受嘉賓繫新鞋鞋帶；游姓學生說，小五那年身高173公分，被選入籃球隊，籃球專業球鞋每雙近5千元，她家買不起，幸好接連得到家扶「童心鞋力」4次買鞋禮券補貼買鞋，大幅減輕她的經濟負擔。
彰化家扶扶助逾3千名兒少，每年1200雙新鞋，平均每名兒少兩年可得到1雙新鞋，又彰化家扶中心1966年成立，將迎來成立一甲子，彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠「童心鞋力」走進第十一年，得到捐款180萬元為1200名受扶助兒少買新鞋，彰化家扶將不忘初心，帶著這個故事「傳愛過好年」。
