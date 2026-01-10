為孤貧身障者鍥而不捨募款14年 彰化第一座身障住宿大樓啟用

彰化縣第一座身障住宿處所「伯立歐家園」，歷時14年募款、斥資1.8億元興建，今在7次莊嚴鐘響後啟用，第一期建物可服務日照30人、住宿54人，無獨有偶的是另一座相同住宿處所「喜樂方舟」預計明年5月開幕，縣政府樂見社福機構自助人助，為孤貧身障者建造終老港灣。

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺協會服務會員的過程，見到很多身障者面臨父母雙老、自己也老且經濟拮据的困境，協會14年前募款購地為步入孤老的身障者興建住宿處所，遇到新冠疫情、原物料大漲、通膨不景氣等挑戰，協會舉辦義賣名家名畫等活動鍥而不捨籌資，伯立歐家園今在竹塘鄉風光落成。

「人必自助而後人助之。」縣長王惠美主持啟用典禮時表示，她擔任立法委員期間，看到陳忠盛為了讓身障者有終老處所，積極舉辦活動募款，到她擔任縣長時了解伯立歐家園興建的資金缺口很大，因此邀集陳炳臣等藝術家捐贈作品義賣，扶輪社、獅子會、同濟會和很多慈善會年年熱情支持募款餐會，伯立歐顧問團創團長也是飛絡力電子總經理楊奕強帶領顧問團有錢出錢、有力出力，終於成就好事。

陳忠盛說，過去14年遭遇很多困難，他從未放棄心願，感謝生命中的天使和貴人相助，共同為老年孤苦無依的身障者打造一個安身立命處所，伯立歐家園第一期雖啟用但軟硬體設施資金缺口2482萬元，及第二期的庇護工場、身心障礙職業重建中心也需經費，期盼社會大眾多幫忙。