搶攻台中西屯溪西親子票 小草女神劉芩妤今拋「育兒減壓3部曲」政見
被封為「小草女神」的民眾黨民眾之聲民眾台八線主持人劉芩妤參選台中西屯區議員，今天下午受邀參加在西屯「溪西」中科大運河廣場舉辦的二手市集，並當場因應全台出生率新低，分享「育兒減壓三部曲」政見。
由草鄰待文化創意發展協會主辦的「晴時多雨會想你！」公益親子二手、文創、小食市集，今天下午2時登場，市集裡有演唱表演，還有很多家長趁年末把家中用不到的物品也拿來現場擺攤出清，吸引鄰近多棟大樓社區居民逛市集淘寶。
劉芩妤說，今天的二手市集深入社區，與她的政見「育兒減壓三部曲」息息相關，可以做到大人充電、小孩放電。第一，是減壓（心理面）， 規畫兒童專屬闖關區，讓家長在市集交流中釋放育兒壓力；第二是省錢（經濟面）， 推廣二手良品交換，做到鄰里的好物交換，既環保，也實質減輕年輕家庭養育預算負擔。
第三是陪伴（社會面），「社區育兒支持系統」政見，在鄰里間舉辦親子活動等，打造西屯友善育兒環境。
劉芩妤指出，西屯「溪西」地區，主要指筏子溪以西的區域，涵蓋台中工業區、中科園區周邊密集住宅區，會選擇在「溪西」地區舉辦活動，主要是此區大樓社區林立，很多都是育有子女的中生代，她也希望能多辦市集與活動，讓親子可以來參加。
