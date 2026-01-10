人車分道、安全升級 草屯和平街改善工程打通交通瓶頸

南投縣草屯鎮和平街長期因巷道路幅狹窄、車流繁雜，成為市區交通瓶頸。經南投縣府、草屯鎮公所及內政部國土管理署三方合作拓寬改善工程後今天通車，預期有效疏解市區車潮，並提升居民出入安全。

南投縣長許淑華表示，和平街拓寬工程用地費約2.62億元、工程費0.25億元，由國土署補助1.4億元、縣府補助0.7億元、鎮公所自籌0.9億元，前任鎮長爭取經費功不可沒。道路拓寬後，車行道與人行道分道，搭配智慧節能LED路燈，保障行人及用路安全，也讓居民在春節前享有更順暢的交通。

鎮長簡賜勝指出，和平街瓶頸道路經十多年積累問題，終於在三方合作下打通，施工期間感謝居民配合，工程順利完成，將為草屯鎮帶來更便利的交通。

國土署都市基礎工程分署長陳俊雄說，國土署對南投縣公共建設不遺餘力，除了補助和平街拓寬工程1億多元，近期也補助18案公共建設共1億8千多萬元，期望帶動地方發展。

和平街拓寬範圍東起省道台3甲中正路，西至台3線成功路一段，全長約340公尺，拓寬段自中山街西側延伸至台3甲路段，長226公尺、寬12公尺。道路兩側設置人行道與LED路燈，通車後將有效提升市區通行效率與安全，並改善鎮中心交通瓶頸，帶動草屯繁榮。