清水天公廟大典藍營夢幻聯動 「藍營五巨頭」大咖同台引關注

台中市清水玉京天公祖總廟，今天舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，國民黨立委楊瓊瓔更促成了「藍營五巨頭」的同場相會，由於宮廟是由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，楊瓊瓔指出，一切以廟會活動為主，她擔任東道主邀請大家一起來共襄盛舉，彼此間都有打招呼，相互問候，且座位分開並未深談。

台中市長盧秀燕不只親自到場致意，並表示龍鳳呈瑞龍柱的圓滿完成，象徵工程穩健推進，期盼在玉皇大帝庇佑下，後續工程平安順利，未來成為清水地區重要的信仰中心，守護地方、造福市民，與地方民意代表、宗教界人士及眾多善信大德共同見證廟宇興建的重要里程碑。

楊瓊瓔曾擔任玉皇大帝增福基金會常務監事，也在玉京天公祖總廟多年前籌備時擔任執行長，因此不但出面邀請多位政界好友出席，特別是迎接副院長江啟臣時，更熱情地主動上前招呼，並且為他披掛紅布條，展現兩人的好交情，並合十道歉擲筊的位置有限，而當儀式結束時，楊也來到座位較偏的江面前，附耳感謝他的出席到來。

今天現場貴賓不只國民黨主席鄭麗文，包括立法院前院長王金平、現任院長韓國瑜也同台出席大典，王前院長期待廟宇順利完工後，能夠成為宗教的起點，未來勢必成為觀光客必參拜之處；而韓院長感念蔡董事長對宗教及社會的付出，期待這份無私奉獻的精神能淵源流傳。

市長盧秀燕指出，今日代表市府感謝增福基金會董事長蔡添壽，承繼父母「以孝為先、回饋社會」的家訓，結合個人信仰、企業經營理念與公益使命，推動玉京天公祖總廟興建，相信經過莊嚴、順利的大典後，興建一定會圓滿順利，保祐國家國泰民安、國民幸福圓滿，並祝玉京天公祖總廟香火鼎盛，神蹟顯現，信徒滿天下。