快訊

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

廬山溫泉廢止多年成「失落秘境」 南投縣府提醒高風險勿擅闖

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
廬山溫泉廢止多年，廬山吊橋已不見當年遊客熙來攘往的熱鬧景象。圖／廖姓讀者提供
廬山溫泉廢止多年，廬山吊橋已不見當年遊客熙來攘往的熱鬧景象。圖／廖姓讀者提供

南投縣廬山溫泉公告廢止多年，近年卻因「失落秘境」特色吸引遊客探訪。南投縣政府提醒，廬山地區長期受地質不穩與風災影響，區內多處建物結構受損，依法不得使用，呼籲民眾切勿冒險進入，以免發生危險。

南投縣政府觀光處指出，縣府於100年8月4日發布實施變更廬山風景特定區計畫，將廬山風景特定區劃為保護區及河川區，區內不得有建築行為，原有建築物也不得作原來使用。

觀光處表示，自97年以來，廬山地區塔羅灣溪沿岸多次遭逢風災，建物受損嚴重，甚至出現地基淘空情形，存在高度安全風險，提醒旅客切勿接近或進入危險建物，以免發生意外。

廬山溫泉曾有「天下第一泉」美譽，但2008、2009年辛樂克及莫拉克颱風引發上游山體崩塌，重創溫泉區。中央地質調查所調查發現，廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，南投縣政府於2012年公告廢止溫泉區，並協助業者遷往埔里福興農場重新打造溫泉專區。

南投縣文化局曾會勘廬山蔣公行館，因建物老舊破損，且屋瓦、外廊隔間多次改建，評估不具文化資產價值，未予保存。隨著溫泉區廢止，昔日遊客如織的廬山老街與溫泉旅館陸續歇業，人去樓空，與過往榮景形成強烈對比，反而被部分遊客視為「失落秘境」。

縣府指出，目前仍有少數業者未完成搬遷，甚至違法營業，將持續輔導遷建；若確實無法配合，也只能依法退場。縣府再次呼籲民眾，廬山地區地質不穩，切勿因探險或拍照冒險進入封閉或危險區域，安全第一。

大量砂石堆積塔羅灣溪，威脅殘存的建物。圖／廖姓讀者提供
大量砂石堆積塔羅灣溪，威脅殘存的建物。圖／廖姓讀者提供
大量砂石堆積塔羅灣溪，威脅殘存的建物。圖／廖姓讀者提供
大量砂石堆積塔羅灣溪，威脅殘存的建物。圖／廖姓讀者提供
廬山溫泉內的蔣公行館老舊破損，且曾多次改建，未具保存價值。圖／南投縣政府提供
廬山溫泉內的蔣公行館老舊破損，且曾多次改建，未具保存價值。圖／南投縣政府提供

南投縣 溫泉旅館 建物

延伸閱讀

一次收集兩大美景！南投信義鄉「石家梅園」最美賞梅秘境 滿坑滿谷「雪白梅林+油菜花」超夢幻

今晨全台酷寒探3.9度極端低溫 高山可能降雪 明天再有冷氣團南下

立院交通委員會考察 萬里區大鵬公共溫泉盼獲新生

八卦山新地標霧繞高塔如懸空 南投松嶺之星展現視覺震撼

相關新聞

廬山溫泉廢止多年成「失落秘境」 南投縣府提醒高風險勿擅闖

南投縣廬山溫泉公告廢止多年，近年卻因「失落秘境」特色吸引遊客探訪。南投縣政府提醒，廬山地區長期受地質不穩與風災影響，區內...

資源回收變賣1年逾2000萬元 彰市獎勵清潔隊出國

彰化縣推動加強垃圾破袋檢查，提升資源回收品質。據縣府環保局統計，截至去年底，垃圾夾雜資源回收物比率已由約4%降至1%。回...

中央補助有變數？ 中捷藍線土建工程拚6月動工

台中捷運藍線去年6月整體工程動工，土建細部設計於去年底陸續完成，原規畫今年中進場施作，不過中央補助款大幅縮水，加上中央總...

中捷橘線延伸海線出爐 15日清水區辦說明會

台中捷運橘線（機場捷運）延伸線將串連台中國際機場到台中港，目前在可行性研究階段，初步路線出爐，市府15日將在清水區公所舉...

彰化二林綠色照顧課程開訓 吃菜頭粿、喝甜湯招好運

彰化縣二林鎮農會綠色照顧計畫邁入第七年，今年人數再創新高，93名學員今到鎮農會三樓會議室參加開訓典禮，家政班招待自製蘿蔔...

鹿港「蜘蛛網般」龜裂農路 彰化縣府投入3550萬翻修

彰化鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區16條農路，因車輛頻繁通行出現龜裂、破損與沉陷，影響農民耕作及民眾出行。彰化縣府投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。