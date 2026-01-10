廬山溫泉廢止多年成「失落秘境」 南投縣府提醒高風險勿擅闖
南投縣廬山溫泉公告廢止多年，近年卻因「失落秘境」特色吸引遊客探訪。南投縣政府提醒，廬山地區長期受地質不穩與風災影響，區內多處建物結構受損，依法不得使用，呼籲民眾切勿冒險進入，以免發生危險。
南投縣政府觀光處指出，縣府於100年8月4日發布實施變更廬山風景特定區計畫，將廬山風景特定區劃為保護區及河川區，區內不得有建築行為，原有建築物也不得作原來使用。
觀光處表示，自97年以來，廬山地區塔羅灣溪沿岸多次遭逢風災，建物受損嚴重，甚至出現地基淘空情形，存在高度安全風險，提醒旅客切勿接近或進入危險建物，以免發生意外。
廬山溫泉曾有「天下第一泉」美譽，但2008、2009年辛樂克及莫拉克颱風引發上游山體崩塌，重創溫泉區。中央地質調查所調查發現，廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，南投縣政府於2012年公告廢止溫泉區，並協助業者遷往埔里福興農場重新打造溫泉專區。
南投縣文化局曾會勘廬山蔣公行館，因建物老舊破損，且屋瓦、外廊隔間多次改建，評估不具文化資產價值，未予保存。隨著溫泉區廢止，昔日遊客如織的廬山老街與溫泉旅館陸續歇業，人去樓空，與過往榮景形成強烈對比，反而被部分遊客視為「失落秘境」。
縣府指出，目前仍有少數業者未完成搬遷，甚至違法營業，將持續輔導遷建；若確實無法配合，也只能依法退場。縣府再次呼籲民眾，廬山地區地質不穩，切勿因探險或拍照冒險進入封閉或危險區域，安全第一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言