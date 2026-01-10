廬山溫泉廢止多年成「失落秘境」 南投縣府提醒高風險勿擅闖

南投縣廬山溫泉公告廢止多年，近年卻因「失落秘境」特色吸引遊客探訪。南投縣政府提醒，廬山地區長期受地質不穩與風災影響，區內多處建物結構受損，依法不得使用，呼籲民眾切勿冒險進入，以免發生危險。

南投縣政府觀光處指出，縣府於100年8月4日發布實施變更廬山風景特定區計畫，將廬山風景特定區劃為保護區及河川區，區內不得有建築行為，原有建築物也不得作原來使用。

觀光處表示，自97年以來，廬山地區塔羅灣溪沿岸多次遭逢風災，建物受損嚴重，甚至出現地基淘空情形，存在高度安全風險，提醒旅客切勿接近或進入危險建物，以免發生意外。

廬山溫泉曾有「天下第一泉」美譽，但2008、2009年辛樂克及莫拉克颱風引發上游山體崩塌，重創溫泉區。中央地質調查所調查發現，廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，南投縣政府於2012年公告廢止溫泉區，並協助業者遷往埔里福興農場重新打造溫泉專區。

南投縣文化局曾會勘廬山蔣公行館，因建物老舊破損，且屋瓦、外廊隔間多次改建，評估不具文化資產價值，未予保存。隨著溫泉區廢止，昔日遊客如織的廬山老街與溫泉旅館陸續歇業，人去樓空，與過往榮景形成強烈對比，反而被部分遊客視為「失落秘境」。