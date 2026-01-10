追星不必出校門！台中這校演唱會畢書盡、許富凱…都來了 學生嗨翻天

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中校園演唱會昨登場，歌手畢書盡與學生熱情互動。圖／僑泰高中提供
由僑泰高中學生自治會籌辦的「閃耀僑泰，點亮青春夢想」校園演唱會昨天下午登場，邀請畢書盡、孫盛希、許富凱、晨悠、聖恩、呂士軒、艾薇等知名歌手，搭配主持人禾羽Kimi，與學生熱情互動，現場尖叫聲不斷，還安排寵物走秀、儀隊、戰鼓隊、熱舞等學生社團展演，眾星雲集大秀創意，讓全校師生嗨翻天。

演唱會開始前，先由寵物走秀開場，寵物經營科學生運用平日所學技能，將寵物打理得整齊體面，並在舞台上與寵物互動，還有儀隊整齊畫一的動作與千變萬化的槍法，搭配戰鼓隊氣勢磅礡的演出，滿堂彩。

寵物經營科李語彤說，寵物走秀考驗人與寵物間的默契，要留意寵物情緒與步伐節奏，並需適時引導和安撫。李昱潔說，引導寵物走秀要隨時觀察寵物的狀態，調整走秀速度與方向。

學生自治會會長潘柔杉說，這次校園演唱會由自治會團隊共同規畫，盼同學們在忙碌的校園生活中都能留下獨特的回憶。

校長温順德表示，鼓勵師生發揮創意、勇敢展現自我，是僑泰一貫的辦學理念。此次演唱會由學生自治會主導，融合了寵物經營科、儀隊、戰鼓隊、學生社團成果發表，充分展現同學們多元學習的成果，也是學生自治與公民素養的最佳體現。他盼望藉由這次精彩的活動，為校園帶來更多溫暖和歡樂，也讓學生的校園生活更加充實。

僑泰高中校園演唱會昨登場，金曲歌王呂士軒演唱。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校園演唱會昨登場，歌手孫盛希演唱。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校園演唱會昨登場，現場安排寵物走秀。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校園演唱會昨登場，現場安排儀隊表演。圖／僑泰高中提供
