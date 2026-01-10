聽新聞
資源回收變賣1年逾2千萬 彰市獎勵清潔隊出國

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市資源回收變賣所得全縣居冠，去年回收變賣6千多公噸。圖／聯合報系資料照片

彰化縣推動加強垃圾破袋檢查，提升資源回收品質。據縣府環保局統計，截至去年底，垃圾夾雜資源回收物比率已由約4%降至1%。回收量與變賣所得同步成長，其中彰化市回收表現居全縣之冠，也讓清潔隊員實質受惠。

彰化縣政府環保局指出，破袋檢查上路後，民眾垃圾分類觀念逐步建立，不僅垃圾量減少，可回收物的純度也明顯提升，有助於提高後端處理效率與回收價值。

在全縣各鄉鎮市中，彰化市資源回收變賣所得長期居冠。彰化市清潔隊統計，去年資源回收變賣量約6865公噸，所得約2100萬元，依規定可提撥最高4成作為清潔隊獎勵金，平均每名清潔隊員約有3萬元預算，可規畫國內或國外考察作為獎勵。

彰化市清潔隊2023年回售變賣6288公噸、2024年6978公噸，去年為6865公噸。雖然近年回收價格走低，但民眾回收意識提升，回收量增加2成，使整體變賣所得得以維持。彰化市清潔隊目前有2百多名員工，每年分梯次安排考察行程，藉此提升士氣。

清潔隊也指出，提升回收變賣價值的關鍵在於細分與拆解處理。例如彈簧床需將棉質外層與內部鐵架分離，廢電器經拆解後分類回收，不僅提高回收單價，也增加回收業者收購意願。

縣府環保局說明，全縣各鄉鎮市每年資源回收變賣所得，最低也有百萬元以上。除彰化市外，部分小鄉鎮回收成效同樣亮眼。以埔心鄉為例，清潔隊將鐵類、鋁類高度細分，提高回收價格。

埔心鄉清潔隊表示，去年變賣所得將近6百萬元，每名隊員約可分得4萬元獎勵金，等同多領一個月年終，成為激勵基層的重要動力。

