中央補助有變數？ 中捷藍線土建工程拚6月動工

台中捷運藍線去年6月整體工程動工，土建細部設計於去年底陸續完成，原規畫今年中進場施作，不過中央補助款大幅縮水，加上中央總預算案卡關，經費能否如期到位仍有變數。台中市捷運工程局表示，若中央補助不足，市府將先行籌措財源，力拚不影響工程進度。

捷運藍線為台中東西向重要軌道路線，連接台中港至台中火車站，全長24.78公里，設有20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站，另規畫1座龍井機廠，預計2034年完工，未來將與已通車的綠線構成十字型捷運路網。市府去年6月先行推動機電工程，同步辦理土建細部設計與龍井機廠相關作業。

捷工局指出，藍線工程涵蓋土建、機電、軌道、機廠及土地開發等多項系統，目前土建細部設計已陸續完成，龍井機廠用地也幾乎全數取得，全線並規畫15處土地開發基地，現正辦理土建標招標作業，若進度順利，最快可於今年6月進場施作土建工程。

不過，藍線總工程經費高達1615億元，依規畫由中央補助45%、地方負擔55%。市府指出，去年提報2026年中央補助款42.12億元，僅獲核定1.68億元，遭刪減約96%。

交通部長陳世凱當時說明，補助額度係依工程進度及財政收支劃分法調整，如今中央總預算尚未拍板，連已核定的1.68億元能否如數撥付，仍存不確定性。

捷工局強調，藍線整體計畫經費已獲核定，差別僅在於年度撥款數額，若中央今年補助不如預期，市府將先行墊付、籌措財源，待後續年度再由中央補足。由於前期工程經費相對較低，市府將盡量補齊資金缺口，確保各項工程依計畫推進、不致延宕。