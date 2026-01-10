中捷橘線延伸海線出爐 15日清水區辦說明會

台中捷運橘線（機場捷運）延伸線將串連台中國際機場到台中港，目前在可行性研究階段，初步路線出爐，市府15日將在清水區公所舉辦地方說明會。市議員認為，地方自2020年爭取延伸線，但市府至今才辦說明會，效率令人擔憂。

中捷橘線起自台中國際機場，向東南延伸連接中科、水湳經貿園區、市區及台中車站，終點在霧峰省議會，全長約29.2公里。交通部2024年7月原則同意可行性研究，目前在行政院審議中。多位民意代表希望橘線延伸至海線地區，捷運工程局去年開啟延伸可行性研究。

捷工局表示，延伸線可行性研究去年4月公告招標、6月決標，已完成工作執行計畫書，內容涵蓋路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響及財務可行性，並整合海線現有公共運輸系統，完善市區與海線交通銜接。

初步規畫路線分為主線段、三民路支線段與梧棲漁港支線段，全長約16.5公里，設有10座車站及1座五級機廠。延伸線由機場出發，經中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路通往清水、沙鹿及梧棲，串連中捷藍線、台鐵清水站、梧棲漁港及台中海洋館等地。捷工局強調，延伸線將兼顧專業評估與民意基礎，肩負海線地區整體發展關鍵。

無黨籍議員陳廷秀認為，路線已串連海岸各景點及主要交通樞紐，考量經費與成本，現有路網已足夠，不宜大幅改動。民進黨議員施志昌指出，橘線延伸初步路網與台中海岸9大旗艦計畫中的環港交通規畫缺乏銜接，可能造成斷層，市府應提出完整整合構想；他也質疑地方自2020年爭取延伸線，但市府至今才辦說明會，效率令人關切。

捷工局表示，說明會將說明路線站點、接駁整合方案等，並針對地方建議進行調整，預計今年底前完成可行性研究報告，為後續環評及工程設計提供依據，確保橘線延伸線能有效提升海線整體交通便利性。