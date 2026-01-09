鹿港「蜘蛛網般」龜裂農路 彰化縣府投入3550萬翻修

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區16條農路等龜裂嚴重，彰化縣府投入3550萬元進行改善工程。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區16條農路，因車輛頻繁通行出現龜裂、破損與沉陷，影響農民耕作及民眾出行。彰化縣府投入3550萬元進行改善工程，預計3月完工，保障鄉親安全通行。

彰化縣政府持續編列經費改善農路品質，縣長王惠美今日上午前往頭崙巷臨50-20號附近、南勢巷186-18號南側及詔安巷79-50號附近等3處實地視察，要求施工廠商務必如期、如質完成工程。

王惠美表示，縣府1959年起辦理農地重劃，至今已完成59區，總面積達3萬7726公頃；自2019年至2025年底，已投入近8億元經費，改善農地重劃區農路總長度約22萬公尺。

此次針對鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝等農地重劃區內16條農路進行改善，總經費約3550萬元，預計於今年1月15日開工、3月30日完工，工期約2個半月，盼全面提升農路品質，確保用路安全。

縣府地政處指出，這次工程內容包括路面刨鋪、路基改良及標誌標線增設等，總改善長度約7653公尺，工期為75天。考量施工期間適逢農曆春節，縣府已要求承攬廠商於春節前避免進行道路開挖作業，若有已開挖路段，須於春節前完成鋪設並開放通行，確保返鄉車潮期間交通順暢與行車安全。

彰化鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區16條農路等龜裂嚴重，彰化縣長王惠美等人今天到場視察。圖／彰化縣府提供
彰化 鹿港

