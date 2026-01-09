快訊

上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

彰化二林綠色照顧課程開訓 吃菜頭粿、喝甜湯招好運

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會2026綠色照顧班今開課，學員人數再創新高。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會2026綠色照顧班今開課，學員人數再創新高。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮農會綠色照顧計畫邁入第七年，今年人數再創新高，93名學員今到鎮農會三樓會議室參加開訓典禮，家政班招待自製蘿蔔糕、蕎麥紅薏仁甜湯，為學員「好采頭」又「呷甜甜，好過年。」

今年綠色照顧課程參加人員平均年齡77歲，將上課至少40周。鎮農會總幹事邱士平主持開訓典禮時，鼓勵學員認真上課，「活到老，學到老。」從豐富課程中「忘了老之將至」，快樂地、不知不覺地慢慢變老。

今年綠色照顧計畫別出心裁，特別安排夫妻與親子一班，第一次報名上課的85歲顏姓學員跟已上課第五年的妻子比鄰而坐，他說，妻子參加綠色照顧課程變得心情很好，充滿青春活力，今年既有夫妻班，他趕快報名跟妻子同窗共學，創造共同話題讓生活更有樂趣。

二林鎮農會表示，綠色照顧計畫第一年僅40人1班，課程辦出口碑，今年舊學員占新學員的九成，分成三班，每班每周上課半天4小時，課程包括二林鎮農特產品紅龍果、葡萄、蕎麥、紅薏仁的食品製作，及在地農產品的食農料理、插花、盆栽組合、拼貼畫與音樂律動。

開訓典禮沒課程，家政班使用在地鮮採白蘿蔔事前做好蘿蔔糕，及煮蕎麥紅薏仁甜湯招待學員，講師介紹未來課程內容，學員填寫個資和領取制服，期待下周起正式上課。

彰化

延伸閱讀

民進黨7搶5局勢浮現 林世賢表態回鍋登記彰化縣議員參選

天氣寒冷彰化車發動起火 駕駛燒燙傷…跳車逃生不支倒地

生活極簡卻捐錢不手軟 彰化「赤腳善人」年前贈406萬元遍及23鄉鎮

彰化偏鄉首長哀歎白包是紅包4倍 中央救救超高齡偏鄉

相關新聞

上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

台中知名廟宇樂成宮是全台知名月老廟，二樓文昌帝君殿也吸引學子求智慧。網路傳出有一名女子不斷用力對跪在文昌帝君殿內的男子「...

民進黨7搶5局勢浮現 林世賢表態回鍋登記彰化縣議員參選

彰化市長林世賢爭取民進黨彰化縣長提名失利後，近期向地方里長、社區表態，將回鍋爭取第一選區縣議員提名。不過，該選區預計提名...

彰化二林綠色照顧課程開訓 吃菜頭粿、喝甜湯招好運

彰化縣二林鎮農會綠色照顧計畫邁入第七年，今年人數再創新高，93名學員今到鎮農會三樓會議室參加開訓典禮，家政班招待自製蘿蔔...

鹿港「蜘蛛網般」龜裂農路 彰化縣府投入3550萬翻修

彰化鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區16條農路，因車輛頻繁通行出現龜裂、破損與沉陷，影響農民耕作及民眾出行。彰化縣府投...

寒流奪命？台中72小時23人無呼吸心跳送醫 「保命8招」曝光

寒流來襲，全台各地氣溫驟降低，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫66人，其中23人為非創傷性到院前無呼吸心...

台中太平水溝冒黑油？市府追查 環保局研判為短時間傾倒的黑色汙泥

台中市議員江和樹、太平區擬參選人許書豪今接獲民眾投訴，太平區中山路四段一處水溝出現黑油溢流，到場發現竟是汙泥滿溢。環保局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。