彰化二林綠色照顧課程開訓 吃菜頭粿、喝甜湯招好運

彰化縣二林鎮農會綠色照顧計畫邁入第七年，今年人數再創新高，93名學員今到鎮農會三樓會議室參加開訓典禮，家政班招待自製蘿蔔糕、蕎麥紅薏仁甜湯，為學員「好采頭」又「呷甜甜，好過年。」

今年綠色照顧課程參加人員平均年齡77歲，將上課至少40周。鎮農會總幹事邱士平主持開訓典禮時，鼓勵學員認真上課，「活到老，學到老。」從豐富課程中「忘了老之將至」，快樂地、不知不覺地慢慢變老。

今年綠色照顧計畫別出心裁，特別安排夫妻與親子一班，第一次報名上課的85歲顏姓學員跟已上課第五年的妻子比鄰而坐，他說，妻子參加綠色照顧課程變得心情很好，充滿青春活力，今年既有夫妻班，他趕快報名跟妻子同窗共學，創造共同話題讓生活更有樂趣。

二林鎮農會表示，綠色照顧計畫第一年僅40人1班，課程辦出口碑，今年舊學員占新學員的九成，分成三班，每班每周上課半天4小時，課程包括二林鎮農特產品紅龍果、葡萄、蕎麥、紅薏仁的食品製作，及在地農產品的食農料理、插花、盆栽組合、拼貼畫與音樂律動。

開訓典禮沒課程，家政班使用在地鮮採白蘿蔔事前做好蘿蔔糕，及煮蕎麥紅薏仁甜湯招待學員，講師介紹未來課程內容，學員填寫個資和領取制服，期待下周起正式上課。