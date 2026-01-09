快訊

上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

寒流奪命？台中72小時23人無呼吸心跳送醫 「保命8招」曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市消防局近72小時內，出動救護車急病送醫有66人。記者趙容萱／攝影
台中市消防局近72小時內，出動救護車急病送醫有66人。記者趙容萱／攝影

寒流來襲，全台各地氣溫驟降低，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫66人，其中23人為非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA）。台中市衛生局教禦寒「保命8招」，氣溫驟降或長時間處於濕冷環境，易造成急性心肌梗塞、腦中風，特別是心血管疾病患者、三高族群及年長者應提高警覺，做好保暖與防護措施防範。

衛生局建議，應落實禦寒保健，居家環境應注意保暖，並維持空氣流通，外出時務必做好全身防寒，尤其是頭頸部與四肢末端。清晨與夜間氣溫偏低，起床前可先活動四肢、伸展，起身後再緩慢下床並補充溫開水。

衛生局指出，飲食宜清淡、均衡攝取高纖蔬果，避免暴飲暴食或情緒大幅波動；避免在飯後或飲酒後立即泡澡，泡澡水溫不宜超過攝氏40度，飯後至少間隔2小時再入浴，高風險族群不宜單獨泡澡。運動應避開清晨及深夜等低溫時段，外出活動前務必充分暖身，確保身體狀態穩定。

衛生局提醒，慢性病患者應依醫囑規律服藥，並定期量測與記錄血壓、血糖等健康數值，外出時記得隨身攜帶健保卡及醫師開立的緊急用藥，以備不時之需。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難，或臉部歪斜、單側肢體無力、說話不清等疑似腦中風症狀，應立即撥打119送醫，把握黃金治療時間，切勿自行觀察或延誤就醫。

衛生局長曾梓展說明，溫差變化是心血管疾病與腦中風的重要誘發因子，呼籲市民朋友在寒流期間務必注意保暖、穩定情緒、規律服藥並維持健康生活型態，一旦出現疑似症狀，應即刻就醫，才能有效守護自身與家人的生命安全與健康。

台中市衛生局提供禦寒「保命8招」，並提醒心血管疾病患者、三高族群及年長者更應提高警覺，做好保暖與防護措施。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局提供禦寒「保命8招」，並提醒心血管疾病患者、三高族群及年長者更應提高警覺，做好保暖與防護措施。圖／台中市衛生局提供

台中 低溫 寒流 冷氣團 氣溫

延伸閱讀

寒流來襲小心使用熱水器 高雄一家4口一氧化碳中毒

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

入冬首波寒流 台南消防局接獲內科OHCA13人！提醒注意保暖

相關新聞

上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

台中知名廟宇樂成宮是全台知名月老廟，二樓文昌帝君殿也吸引學子求智慧。網路傳出有一名女子不斷用力對跪在文昌帝君殿內的男子「...

民進黨7搶5局勢浮現 林世賢表態回鍋登記彰化縣議員參選

彰化市長林世賢爭取民進黨彰化縣長提名失利後，近期向地方里長、社區表態，將回鍋爭取第一選區縣議員提名。不過，該選區預計提名...

彰化二林綠色照顧課程開訓 吃菜頭粿、喝甜湯招好運

彰化縣二林鎮農會綠色照顧計畫邁入第七年，今年人數再創新高，93名學員今到鎮農會三樓會議室參加開訓典禮，家政班招待自製蘿蔔...

鹿港「蜘蛛網般」龜裂農路 彰化縣府投入3550萬翻修

彰化鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區16條農路，因車輛頻繁通行出現龜裂、破損與沉陷，影響農民耕作及民眾出行。彰化縣府投...

寒流奪命？台中72小時23人無呼吸心跳送醫 「保命8招」曝光

寒流來襲，全台各地氣溫驟降低，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫66人，其中23人為非創傷性到院前無呼吸心...

台中太平水溝冒黑油？市府追查 環保局研判為短時間傾倒的黑色汙泥

台中市議員江和樹、太平區擬參選人許書豪今接獲民眾投訴，太平區中山路四段一處水溝出現黑油溢流，到場發現竟是汙泥滿溢。環保局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。