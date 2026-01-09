寒流奪命？台中72小時23人無呼吸心跳送醫 「保命8招」曝光

寒流來襲，全台各地氣溫驟降低，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫66人，其中23人為非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA）。台中市衛生局教禦寒「保命8招」，氣溫驟降或長時間處於濕冷環境，易造成急性心肌梗塞、腦中風，特別是心血管疾病患者、三高族群及年長者應提高警覺，做好保暖與防護措施防範。

衛生局建議，應落實禦寒保健，居家環境應注意保暖，並維持空氣流通，外出時務必做好全身防寒，尤其是頭頸部與四肢末端。清晨與夜間氣溫偏低，起床前可先活動四肢、伸展，起身後再緩慢下床並補充溫開水。

衛生局指出，飲食宜清淡、均衡攝取高纖蔬果，避免暴飲暴食或情緒大幅波動；避免在飯後或飲酒後立即泡澡，泡澡水溫不宜超過攝氏40度，飯後至少間隔2小時再入浴，高風險族群不宜單獨泡澡。運動應避開清晨及深夜等低溫時段，外出活動前務必充分暖身，確保身體狀態穩定。

衛生局提醒，慢性病患者應依醫囑規律服藥，並定期量測與記錄血壓、血糖等健康數值，外出時記得隨身攜帶健保卡及醫師開立的緊急用藥，以備不時之需。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難，或臉部歪斜、單側肢體無力、說話不清等疑似腦中風症狀，應立即撥打119送醫，把握黃金治療時間，切勿自行觀察或延誤就醫。

衛生局長曾梓展說明，溫差變化是心血管疾病與腦中風的重要誘發因子，呼籲市民朋友在寒流期間務必注意保暖、穩定情緒、規律服藥並維持健康生活型態，一旦出現疑似症狀，應即刻就醫，才能有效守護自身與家人的生命安全與健康。