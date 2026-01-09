上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

台中知名廟宇樂成宮是全台知名月老廟，二樓文昌帝君殿也吸引學子求智慧。網路傳出有一名女子不斷用力對跪在文昌帝君殿內的男子「巴頭」，稱可獲神明加持「開智慧」，畫面流出後遭網友大吐槽，還酸「要上台大（大學），還是送台大（醫院）就要看悟性和力度了」。樂成宮廟方緊急澄清，該行為與廟方無關，是外來人士私自進行，會加強管理防範。

有網友在「爆廢1公社」分享一段影片，影片中只見一名女子對著一名跪著男考生不斷地狂拍腦門數十下，發出「啪啪啪啪」的拍打聲，然後再對其頭頂比畫幾下，最後還對著頭頂拍打數下，影片中還寫有滿人成團開智慧等語。PO文的網友酸「要上台大還是送台大，就看悟性和力度了」。

影片在網路上傳開後，引起網友大吐槽「打得好在台大當醫生，打不好去台大看醫生」。「是開在醫院旁邊嗎？送過去比較即時」、「開完智慧也可以順便開腦手術了」、「都有迴音了，不要打了」、「這智商還想上台大，直接去『台大』比較快」。

針對這起爭議，樂成宮常務董事洪榮吉嚴正駁斥，這是外來信眾個人行為，與廟方毫無關聯。廟方入口處其實都有公告，禁止私自進來進行任何儀式。由於文昌帝君殿位處二樓，廟務人員通常都在一樓，若有發現，一定會制止；廟方也不會使用這種方式替人祈福，如果這樣就能開智慧，那補習班恐怕都不用開了。

廟方說明，樂成宮平時僅提供一般參拜、新車過火及收驚等傳統服務，沒有「拍打開智慧」。廟方承諾後續將加強館內巡邏與管理，避免類似情況再次發生，同時也呼籲民眾若在廟內發現可疑行為，應第一時間向工作人員反映，共同維護清靜的參拜環境。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。