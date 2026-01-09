民進黨7搶5局勢浮現 林世賢表態回鍋登記彰化縣議員參選

彰化市長林世賢爭取民進黨彰化縣長提名失利後，近期向地方里長、社區表態，將回鍋爭取第一選區縣議員提名。不過，該選區預計提名5席，目前已知有7人有意登記。林世賢表示，自己沒有特別優勢，也不希望影響其他人的權益，建議黨部開放選舉，讓所有參選人一起用選票進軍議會。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞回應，黨內不會為任何人改變既有的遊戲規則。

目前第一選區現任5位民進黨縣議員許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢皆尋求連任，另有芬園鄉長林世明，以及表態參選的林世賢，已形成7人角逐5席的局面；此外，外傳彰化市民代表周平也有意投入縣議員選戰，選情備受關注。

林世賢未能在黨內縣長初選出線，但近來仍持續在網路上活躍，也與代表民進黨參選彰化縣長的陳素月合體，到彰化火車站關懷街友，展現團結姿態。林世賢坦言，縣長初選結束後心中難免失落，但不少市民與好友不斷鼓勵他不要放棄，希望「讓肯做事的人，繼續為彰化打拼」。

林世賢表示，已決定於本月13日至民進黨彰化縣黨部登記參選縣議員，持續投入地方服務。他指出，彰化市民關心的東區擴大都市計畫、台中捷運延伸彰化等重大建設，權責多在縣府層級，若能重返議會，將有助於持續監督縣政、確保建設延續推動。

林世賢強調，自己擔任市長期間不分黨派推動建設，長期深耕社區與村里事務，累積基層經驗與行政歷練，期盼把地方聲音帶進縣政決策核心，為彰化的長遠發展持續努力。