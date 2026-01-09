台中太平水溝冒黑油？市府追查 環保局研判為短時間傾倒的黑色汙泥

台中市議員江和樹、太平區擬參選人許書豪今接獲民眾投訴，太平區中山路四段一處水溝出現黑油溢流，到場發現竟是汙泥滿溢。環保局說，經到場稽查，確認是汙泥，已採集溝泥樣品送驗，清潔隊也清除淤泥改善；如經查獲在水溝內棄置汙泥等汙染溝渠非法行為，依水汙法，最重可罰300萬元，並要求清理改善。

環保局研判，此處非低窪處，這段排水溝過去不曾報淤積需要通淤，現場排除是油汙，而是淤泥，且這些汙泥顏色很深，不像是淤積很久未清的汙沙，看起來比較像是短時間內被大量排放，又因電信纜線交錯卡住滿溢出來，已全面追查中。

環保局說明，稽查大隊獲報後，派員到場勘查，現場為黑色溝泥滿溢，經查附近均為住宅及店鋪，稽查人員研判為溝渠沉積底泥於掛設電信纜線交錯處，導致阻塞淤積並溢流至路面，初步排除油品汙染，並採取溝泥樣品送驗分析是否有特定汙染物情形；另，太平區清潔隊獲通報後到場清除淤泥，並清掃路面，恢復整潔。

環保局指出，稽查人員稽查周邊餐飲店家，店內均設有油水分離設備且當下無排水，並對店家宣導應加強設備清理維護，如經查獲有汙染溝渠行為，將依違反廢棄物清理法27條第2款規定，處1200元至6000元罰鍰；若有直接於水體棄置汙泥等非法行為，依違反水汙染防治法第30條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並要求清理改善。