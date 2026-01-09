聽新聞
2026彰化第二場大型路跑從矽品二林廠出發 5千人報名
彰化縣第二場路跑11日將矽品二林廠出發，預計5千人參加，主辦單位矽品精密已在路跑路線懸掛安全公告，提醒用路人當天上午6點30分到10點30分注意交通管制和路況。
彰化縣第一場路跑是永靖鄉元旦路跑，第二場由全球封測大廠矽品精密11日舉辦第八屆冠名贊助「矽品半程馬拉松活動」，這是矽品精密第八屆贊助，卻是矽品二林廠的第一次路跑，分為半馬破風組（21K）、挑戰疾風組（10K）、樂活乘風組（6K），當天上午6點30分陸續從矽品二林廠二林大道起跑。
矽品精密期待透過大型路跑活動與在地共榮，同時向外界展示矽品AI戰略基地─矽品二林廠，因此邀請日本知名路跑網紅「Tomo Runs Taiwan!」體驗開箱路跑，也請來縣長王惠美主持起跑鳴槍，對外公開矽品二林廠現況以提高能見度。
矽品精密今表示，矽品半程馬拉松從企業內部活動，到現在昇華連結地方橋梁，不只企業員工，很多社會路跑團體、在地居民參與，報名多達5千人，路跑所得將捐贈彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場，落實與在地結合、關懷在地的社會企業責任。
