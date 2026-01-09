生活極簡卻捐錢不手軟 彰化「赤腳善人」年前贈406萬元遍及23鄉鎮

彰化縣花壇鄉「赤腳善人」賴士田以長年赤腳生活、默默行善聞名。農曆年關將近，他再度以佛堂「八德堂」名義捐錢捐物資，今年預計捐贈全縣23鄉鎮市及多個社福機構，總金額高達406萬元。賴士田說，只要能力所及，就會一直做下去，與眾生結好緣。

現年80歲的賴士田同時也是八德堂堂主，今天率領師兄姐前往彰化家扶中心捐款25萬元，已是連續第四年在年前送上紅包，且一年比一年加碼，累計捐款達75萬元。賴士田表示，家扶中心長年無怨無悔照顧弱勢家庭，令他相當感動，也預告明年還會再增加捐助金額。

賴士田今天現身穿著拖鞋。他笑說，結婚後就不愛穿鞋，不分季節始終赤腳，還曾幽默形容這雙「打從娘胎帶來的真皮鞋子」最耐穿；只是近年年紀漸長，加上天氣寒冷，才開始穿鞋保暖。

賴士田原籍台中，國中畢業後隨父親遷居彰化。花壇鄉以製造拖鞋聞名全台，他退伍後也投入拖鞋生產。40多歲時因看報紙發現社會上有許多人需要幫助，便騎著機車親自送款，從此踏上公益之路。

賴士田生活樸實，住在20多坪的透天厝，陳設簡單，八德堂就設在住家3樓的小佛堂。他以機車代步，不愛旅遊、不上餐廳，相當節省。