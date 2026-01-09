快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大雅分局六寶派出所啟用 盧秀燕：任內第7座新建警所落成

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影

台中市警局大雅分局六寶派出所鄰近中部科學園區、清泉崗空軍基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道等重要區域，終於在今天啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮，並點名感謝立法委員楊瓊瓔的爭取，以及在地7位市議員表達大力支持，才能在任內完成第7座新建或改建的警所。

盧秀燕說，台中市是六都中少數人口持續成長的城市，大雅區近年工商蓬勃發展、人口劇增，該區鄰近中部科學園區、清泉崗空軍基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道等重要區域，商業活動興盛，原有的大雅、馬岡兩派出所已不敷使用，因此有必要增設新派出所以強化治安與交通維護。

盧秀燕表示，「我要很公平地說」，六寶派出所選址於六寶里槌球場用地，最初是由立法委員楊瓊瓔、前市議員吳顯森及地方民意代表積極催生，因應地方人口成長，有擴充警政服務據點的需求，警力部署與警所設置也需相應擴充。

六寶派出所建物採地下一層、地上二層配置，總建坪323.95坪，提供員警寬敞舒適的辦公環境，將成為當地治安交通的重要地標；在設計上融合公園意象，以唐詩「曲徑通幽處、禪房花木深」為意境，建築設計努力打造友善環境，將派出所與公園融為一體，採用綠化植栽配置，規劃友善無障礙步道，工程總預算7384萬元，於2022年12月20日開工，2025年4月9日竣工。

盧秀燕說，六寶派出所的啟用將增加警政服務據點、強化犯罪預防與交通事故處理效率，讓地方民眾享有更即時優質的警政服務，但她幽默表示，不會祝福「業務興隆」，而是希望無案可辦、治安交通良好。

大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影
大雅分局六寶派出所今天正式啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮。記者黑中亮／攝影

盧秀燕 台中國際機場 科學園區

延伸閱讀

辦得起阿妹演唱會？盧秀燕酸財政分級：別把台東當台北同一級

「午餐就像課桌椅！」盧秀燕呼籲營養午餐全面免費 落實國家養願景

點名盧秀燕午餐免費政策做半套！何欣純拋政見：不足的我來做

挺盧秀燕午餐免費政策 楊瓊瓔市場拜票喊接棒：投資教育希望永在

相關新聞

生活極簡卻捐錢不手軟 彰化「赤腳善人」年前贈406萬元遍及23鄉鎮

彰化縣花壇鄉「赤腳善人」賴士田以長年赤腳生活、默默行善聞名。農曆年關將近，他再度以佛堂「八德堂」名義捐錢捐物資，今年預計...

台中大雅分局六寶派出所啟用 盧秀燕：任內第7座新建警所落成

台中市警局大雅分局六寶派出所鄰近中部科學園區、清泉崗空軍基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道等重要區域，終於在今天啟用...

彰化偏鄉首長哀歎白包是紅包4倍 中央救救超高齡偏鄉

台灣步入超高齡社會，彰化縣65歲以上占比屬一屬二的大城鄉，截至去年12月底人口數1萬4146人，鄉公所實施贈送生育津貼新...

2026彰化第二場大型路跑從矽品二林廠出發 5千人報名

彰化縣第二場路跑11日將矽品二林廠出發，預計5千人參加，主辦單位矽品精密已在路跑路線懸掛安全公告，提醒用路人當天上午6點...

八卦山新地標霧繞高塔如懸空 南投松嶺之星展現視覺震撼

名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程進入收尾階段，景觀優勢逐步浮現，已成為八卦山台地新地標。地方期待帶動觀光升級，同...

省府地標交通事故事故頻傳 中興新村圓環改善增設實體分向島

南投縣中興新村圓環為地方重要地標，但因圓環型道路日益少見，駕駛人不熟通行規則，年年傳出車禍。南投工務段為降低肇事率，啟動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。