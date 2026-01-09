台中大雅分局六寶派出所啟用 盧秀燕：任內第7座新建警所落成

台中市警局大雅分局六寶派出所鄰近中部科學園區、清泉崗空軍基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道等重要區域，終於在今天啟用，台中市長盧秀燕上午主持落成典禮，並點名感謝立法委員楊瓊瓔的爭取，以及在地7位市議員表達大力支持，才能在任內完成第7座新建或改建的警所。

盧秀燕說，台中市是六都中少數人口持續成長的城市，大雅區近年工商蓬勃發展、人口劇增，該區鄰近中部科學園區、清泉崗空軍基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道等重要區域，商業活動興盛，原有的大雅、馬岡兩派出所已不敷使用，因此有必要增設新派出所以強化治安與交通維護。

盧秀燕表示，「我要很公平地說」，六寶派出所選址於六寶里槌球場用地，最初是由立法委員楊瓊瓔、前市議員吳顯森及地方民意代表積極催生，因應地方人口成長，有擴充警政服務據點的需求，警力部署與警所設置也需相應擴充。

六寶派出所建物採地下一層、地上二層配置，總建坪323.95坪，提供員警寬敞舒適的辦公環境，將成為當地治安交通的重要地標；在設計上融合公園意象，以唐詩「曲徑通幽處、禪房花木深」為意境，建築設計努力打造友善環境，將派出所與公園融為一體，採用綠化植栽配置，規劃友善無障礙步道，工程總預算7384萬元，於2022年12月20日開工，2025年4月9日竣工。