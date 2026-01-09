彰化偏鄉首長哀歎白包是紅包4倍 中央救救超高齡偏鄉

台灣步入超高齡社會，彰化縣65歲以上占比屬一屬二的大城鄉，截至去年12月底人口數1萬4146人，鄉公所實施贈送生育津貼新制發出45個紅包，鄉長陳玉照在同一時間內送出250個奠儀，對偏鄉發展困難導致人口有減無增的困境充滿無奈。

大城鄉去年11月底人口數1萬4166，一個月內少20人，出生人數屈指可數，老年人口占比27.8%。鄉長陳玉照今表示，西部偏鄉長期被冷落，基礎建設落後，工廠不進駐，地方缺乏就業機會，人口持續外流找工作，留在家鄉的都是老人，他走訪基層每天看到弔唁花圈，非常少看到懷孕婦女，「生不如死」已成偏鄉常態。

陳玉照說，都會區人潮多就有錢潮，發展機會遠大於偏鄉，絕大多數年輕人到都會區就業，難怪台北近半數人口集中北北基桃和新竹，中央忙著搞政治，忽略偏鄉發展困境，以大城鄉為例，全鄉面積63.74平方公里，工業用地僅6公頃，其餘是農地，要變更為丁種工業用地難如登天，嚴重限制偏鄉發展，中央應為偏鄉設法解套。

陳玉照認為，特定農業用地必須被保護，一般農地可規畫轉作工業和商業用地，像大城鄉「三塊厝」99公頃農地未作農地重劃，其中60公頃劃設太陽能光電專區，剩餘39公頃應可變更作為工業用地，由中央獎勵工廠投資，為大城鄉帶來就業機會，另外台61線和台17線以西地盤下陷，中央也應整體規畫用途，而非一昧阻擋變更地目和開發，叫有心留在家鄉的年輕人只能「喝水吃土」，被逼得出走到都市就業。

陳玉照指出，大城鄉過去5年內3所小學被廢校，反觀雙北和台中市籌備蓋新學校，若國家不出手協助偏鄉翻身，大力支持基層建設鄉、引進工業和商業，偏鄉現有條件實在讓地方首長很難有作為，想做事情振欲乏力。