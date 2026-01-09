八卦山新地標霧繞高塔如懸空 南投松嶺之星展現視覺震撼

名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程進入收尾階段，景觀優勢逐步浮現，已成為八卦山台地新地標。地方期待帶動觀光升級，同時也關注交通承載量及能否與受天宮等景點有效整合，決定未來成敗。

隨著工程逐步完成，松嶺之星建築輪廓愈來愈清晰。純白色塔體矗立於松柏嶺，螺旋式步道盤旋而上，通往高空觀景平台，塔頂圓球造型在雲霧中若隱若現。天氣晴朗時，可遠眺八卦山台地，雲霧翻湧時，整座建築宛如懸浮在林海之上，讓原本質疑聲逐漸轉為期待。

縣府指出，松嶺之星預計4月完工並辦理驗收，後續將採促參方式招商，引進民間經營團隊。簽約後提供6個月裝修期，目標在今年底正式對外開放。招商案2日公告，12日上午9時30分在縣府7樓國際會議廳舉辦招商說明會，向投資人說明經營條件與發展構想。

南投縣府表示，松柏嶺位於八卦山台地南側，是八卦山休閒軸核心區。當地長期以受天宮宗教信仰聞名，香客人潮穩定，但多屬短暫停留。縣府希望藉由高空觀景平台等新設施，吸引不同客群，讓香客轉化為遊客，延長停留時間，帶動周邊餐飲、住宿與體驗型觀光發展。

為提升可達性，縣府已促成台灣好行八卦山線行駛，方便遊客由高鐵站轉乘前往松柏嶺，未來也規畫推動智慧景區，整合周邊景點、受天宮及旅遊資訊，提升整體服務品質。