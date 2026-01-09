省府地標交通事故事故頻傳 中興新村圓環改善增設實體分向島

南投縣中興新村圓環為地方重要地標，但因圓環型道路日益少見，駕駛人不熟通行規則，年年傳出車禍。南投工務段為降低肇事率，啟動第3次圓環優化工程，將於12日至31日施工，在4個岔支道增設實體分向島與行人設施，施工期間僅局部縮減車道，維持正常通行。

中興新村圓環近年已完成2次改善工程，肇事件數一度下降，後續卻再度攀升。南投工務段評估後，決定進行第3次改善，施工時間為每天上午9時至下午4時，工期預計至本月底。

工務段指出，此次工程將在4個岔支道設置高約10公分的實體分向島，並結合人行庇護通道，透過實體設計引導車流、強制降速，明確落實「進環車停讓出環車」的通行原則，以減少事故發生。

考量圓環夜間照明不足，工程也同步新設人行照明、標誌與反光設施，提升夜間行車辨識度與行人通行安全。

此外，因傍晚下班時段草屯鎮虎山路車流量大，虎山路與府西路口、虎山路與新生東路口，將調整為號誌早開時相，紓解尖峰車流，避免回堵至中興新村圓環，影響整體交通順暢。