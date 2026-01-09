省府地標交通事故事故頻傳 中興新村圓環改善增設實體分向島

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興新村圓環將從12日施工改善，減少車禍事故發生。圖／公路局中區養護分局提供
南投縣中興新村圓環為地方重要地標，但因圓環型道路日益少見，駕駛人不熟通行規則，年年傳出車禍。南投工務段為降低肇事率，啟動第3次圓環優化工程，將於12日至31日施工，在4個岔支道增設實體分向島與行人設施，施工期間僅局部縮減車道，維持正常通行。

中興新村圓環近年已完成2次改善工程，肇事件數一度下降，後續卻再度攀升。南投工務段評估後，決定進行第3次改善，施工時間為每天上午9時至下午4時，工期預計至本月底。

工務段指出，此次工程將在4個岔支道設置高約10公分的實體分向島，並結合人行庇護通道，透過實體設計引導車流、強制降速，明確落實「進環車停讓出環車」的通行原則，以減少事故發生。

考量圓環夜間照明不足，工程也同步新設人行照明、標誌與反光設施，提升夜間行車辨識度與行人通行安全。

此外，因傍晚下班時段草屯鎮虎山路車流量大，虎山路與府西路口、虎山路與新生東路口，將調整為號誌早開時相，紓解尖峰車流，避免回堵至中興新村圓環，影響整體交通順暢。

圓環 南投縣 中興新村

彰化市資源回收變賣破2千萬 200多名清潔隊員「獎勵出國」

彰化縣推動加強破袋檢查，垃圾減量成效逐漸顯現。縣府環保局統計去年底垃圾中夾雜資源回收物的比例，已由約4%降至1%。在全縣...

中市議員選戰 藍白競逐態勢升溫

2026年地方選舉年底登場，台中市議員選舉升溫。長期藍綠對峙下，民眾黨一改過往僅象徵性提名的策略，首度明確宣示，只要是3...

今年南投13鄉鎮市長選舉 許淑華喊全面執政 綠求穩住基本盤

南投縣鄉鎮市長選戰，藍綠對決氛圍日益濃厚。國民黨在縣長許淑華領軍下，明確喊出力拚13鄉鎮市長「全面執政」，強調縣府與鄉政...

彰化補助款中央撥款恐下修 公務員年終獎金受關注

新版財政收支劃分法上路後，彰化縣今年度可獲普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較去年總預算...

台中監理站「光頭張先生」獲5星好評糗回「還有幾根」 交通部長要獎勵

台中監理站張姓人員因服務態度親切，有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，留言提到「光頭張先生」，台中監理站轉...

彰化偏鄉首長哀歎白包是紅包4倍 中央救救超高齡偏鄉

台灣步入超高齡社會，彰化縣65歲以上占比屬一屬二的大城鄉，截至去年12月底人口數1萬4146人，鄉公所實施贈送生育津貼新...

