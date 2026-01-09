快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

中捷機場捷運線延伸海線初步路線出爐 15日辦地方說明會

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運機場捷運延伸海線初步路線規畫出爐，全長約16.5公里，設置10座車站，串聯台中國際機場與港區，市府下周四辦理地方說明會。圖／台中市政府提供
台中捷運機場捷運延伸海線初步路線規畫出爐，全長約16.5公里，設置10座車站，串聯台中國際機場與港區，市府下周四辦理地方說明會。圖／台中市政府提供

台中捷運橘線（機場捷運）延伸線將串聯台中國際機場梧棲漁港，目前在可行性研究階段，去年11月完成期中報告，初步路線出爐，市府今年1月15日將在清水區公所舉辦地方說明會，說明路線、車站、轉乘規畫等議題，開放民眾現場交流意見。

中捷橘線起自台中國際機場，向東南方向連接中科、水湳經貿園區、市區、台中車站，終點站在霧峰省議會附近，全長約29.2公里，2024年7月交通部原則同意可行性研究，目前行政院審議中；多名民意代表希望橘線延伸到海線地區，捷運工程局去年啟動可行性研究。

捷工局指出，橘線延伸線可行性研究去年4月公告招標，6月決標，已經依照期程完成工作執行計畫書，內容包含路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響與財務可行性等，也整合海線地區既有的公共運輸系統，希望完善市區和海線的交通串聯。

捷工局表示，橘線延伸線初步規畫為主線段、三民路支線段與梧棲漁港支線段，全長約16.5公里，包含10座車站與1座五級機廠；延伸線起自台中國際機場，經中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路通往清水、沙鹿與梧棲，串聯中捷藍線、台鐵清水站、梧棲漁港、台中海洋館等地。

捷工局說，1月15日下午2時將在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，說明最新規畫進度，並廣泛蒐集地方意見；橘線延伸線肩負海線地區未來整體發展的關鍵，市府會兼顧專業評估與民意基礎，審慎推動各項作業。

台中國際機場 梧棲 機場捷運

延伸閱讀

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

領個行李竟要1小時？台中機場挨轟效率慢 卓榮泰下令立即改善

台中也有演唱會經濟！五月天、頑童接連登場 中捷運量成長40%

中捷電力異常一度停擺 北屯總站到市政府站恢復運轉

相關新聞

彰化市資源回收變賣破2千萬 200多名清潔隊員「獎勵出國」

彰化縣推動加強破袋檢查，垃圾減量成效逐漸顯現。縣府環保局統計去年底垃圾中夾雜資源回收物的比例，已由約4%降至1%。在全縣...

中市議員選戰 藍白競逐態勢升溫

2026年地方選舉年底登場，台中市議員選舉升溫。長期藍綠對峙下，民眾黨一改過往僅象徵性提名的策略，首度明確宣示，只要是3...

今年南投13鄉鎮市長選舉 許淑華喊全面執政 綠求穩住基本盤

南投縣鄉鎮市長選戰，藍綠對決氛圍日益濃厚。國民黨在縣長許淑華領軍下，明確喊出力拚13鄉鎮市長「全面執政」，強調縣府與鄉政...

彰化補助款中央撥款恐下修 公務員年終獎金受關注

新版財政收支劃分法上路後，彰化縣今年度可獲普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較去年總預算...

台中監理站「光頭張先生」獲5星好評糗回「還有幾根」 交通部長要獎勵

台中監理站張姓人員因服務態度親切，有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，留言提到「光頭張先生」，台中監理站轉...

中捷機場捷運線延伸海線初步路線出爐 15日辦地方說明會

台中捷運橘線（機場捷運）延伸線將串聯台中國際機場到梧棲漁港，目前在可行性研究階段，去年11月完成期中報告，初步路線出爐，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。