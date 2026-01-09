中捷機場捷運線延伸海線初步路線出爐 15日辦地方說明會
台中捷運橘線（機場捷運）延伸線將串聯台中國際機場到梧棲漁港，目前在可行性研究階段，去年11月完成期中報告，初步路線出爐，市府今年1月15日將在清水區公所舉辦地方說明會，說明路線、車站、轉乘規畫等議題，開放民眾現場交流意見。
中捷橘線起自台中國際機場，向東南方向連接中科、水湳經貿園區、市區、台中車站，終點站在霧峰省議會附近，全長約29.2公里，2024年7月交通部原則同意可行性研究，目前行政院審議中；多名民意代表希望橘線延伸到海線地區，捷運工程局去年啟動可行性研究。
捷工局指出，橘線延伸線可行性研究去年4月公告招標，6月決標，已經依照期程完成工作執行計畫書，內容包含路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響與財務可行性等，也整合海線地區既有的公共運輸系統，希望完善市區和海線的交通串聯。
捷工局表示，橘線延伸線初步規畫為主線段、三民路支線段與梧棲漁港支線段，全長約16.5公里，包含10座車站與1座五級機廠；延伸線起自台中國際機場，經中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路通往清水、沙鹿與梧棲，串聯中捷藍線、台鐵清水站、梧棲漁港、台中海洋館等地。
捷工局說，1月15日下午2時將在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，說明最新規畫進度，並廣泛蒐集地方意見；橘線延伸線肩負海線地區未來整體發展的關鍵，市府會兼顧專業評估與民意基礎，審慎推動各項作業。
