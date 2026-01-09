彰化市資源回收變賣破2千萬 200多名清潔隊員「獎勵出國」

彰化縣推動加強破袋檢查，垃圾減量成效逐漸顯現。縣府環保局統計去年底垃圾中夾雜資源回收物的比例，已由約4%降至1%。在全縣鄉鎮市中彰化市資源回收變賣所得居冠，去年回收變賣約686萬公噸，變賣所得約2100萬元，依規定可提撥最高4成作為清潔隊獎勵金，平均每名清潔隊員約有3萬元預算，可安排國內外考察作為獎勵。

彰化市清潔隊表示，近年資源回收價格走低，但因民眾回收觀念提升，去年回收量仍增加約2成，使整體變賣所得得以維持。清潔隊目前有200多人，每年會分梯次安排，讓每人都有機會參與國內或出國考察，鼓勵大家再接再厲。

清潔隊也指出，提升回收變賣價值的關鍵在於細分與拆解處理，例如彈簧床需將外層棉質與內部鐵架分開，廢電器經拆解後可分類回收再利用，不僅提高回收價值，也增加業者收購意願。

彰化縣府環保局說明，全縣各鄉鎮市每年資源回收變賣所得，最低也有百萬元以上。彰化市因人口多、回收量大，加上人力充足、後端處理能力佳，長期穩居全縣最高，但部分小鄉鎮的回收成效同樣亮眼。

以埔心鄉為例，清潔隊將回收物高度細分，僅鐵類就分成4、5種，鋁類分為5、6種，進一步提高回收價格。去年回收表現再創新高，變賣所得可望逼近600萬元，每名隊員每年可分得約3至4萬元獎勵金，等同多領一個月年終，成為激勵基層士氣的重要動力。