今年南投13鄉鎮市長選舉 許淑華喊全面執政 綠求穩住基本盤

南投縣鄉鎮市長選戰，藍綠對決氛圍日益濃厚。國民黨在縣長許淑華領軍下，明確喊出力拚13鄉鎮市長「全面執政」，強調縣府與鄉政「一條線」治理；民進黨則全力固守既有版圖，力求穩住基本盤。藍綠拉鋸，選情緊繃。

南投13個鄉鎮市中，民進黨實質執政的是埔里、名間、魚池3鄉鎮，另在水里、竹山、鹿谷等地，有被視為泛綠友軍的無黨籍首長掌握政權，合計6席。

國民黨企圖藉執政優勢擴大版圖。魚池、名間、水里、鹿谷等關鍵戰區，藍綠人選陸續到位，成為指標性戰場。

國民黨主打「縣政、鄉政一條線」治理模式，強調在許淑華整合下，縣府政策可直接向下延伸至基層，提升建設效率與執行力，目標讓13個鄉鎮市「全變藍海」。民進黨面臨藍營全面進攻，既要防守既有席次，也須處理鄉鎮首長兩屆任滿後的接棒問題。

魚池鄉率先浮現藍綠交鋒，國民黨初選結果昨揭曉，由魚池鄉民代表會副主席王若嵐出線，將對上民進黨布局已久的劉啟行。南投縣黨部主委游顥直言，若國民黨拿下魚池，縣府與地方可在許淑華帶領下同頻運作，展現「一條線治理」的實質效益。

民進黨方面，魚池鄉長劉啟帆兩屆任滿，其胞弟劉啟行現任魚池鄉農會常務監事，曾任農會理事長，長期深耕基層、組織實力扎實，被視為延續綠營執政的接班人選。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴指出，第四類鄉鎮市長選舉黨內登記將於3月8日前完成，目前名間鄉由陳翰立爭取連任，水里鄉則禮讓現任無黨籍鄉長葉銘豐，其餘鄉鎮仍在徵詢與協調中，力求穩住「綠六」基本盤。

不過，藍營內部同樣存在整合壓力。

名間鄉長選舉縣議員蔡宗智宣布以無黨籍身分挑戰陳翰立，獲許淑華支持，藍營前議員史雪燕也表態投入；水里鄉國民黨籍校長周進科表態參選，但地方尚未整合；鹿谷鄉有多方角逐，藍綠人選拉鋸。