中市議員選戰 藍白競逐態勢升溫

2026年地方選舉年底登場，台中市議員選舉升溫。長期藍綠對峙下，民眾黨一改過往僅象徵性提名的策略，首度明確宣示，只要是3席以上的議員選區就全面參選，並同步整合親白地方勢力。中市北屯、西屯兩大人口重鎮成為藍白高度競逐、也是白營內部競合最激烈的觀察指標。

西屯區目前呈現典型的「藍白競逐」態勢。國民黨在該區握有3席現任議員，楊大鋐、黃馨慧、張廖乃綸各自固守基礎盤，但面對民眾黨看好度不低的劉芩妤，以及可能以無黨籍身分參選的醫師曾崇芳，非綠選票分流壓力浮現，藍營戰局明顯升溫。

北屯區戰況更複雜，隨人口成長，議員席次預計從6席增加至7席，國民黨除現任沈佑蓮、賴順仁外，另有多名新人投入，包含來自市府團隊的吳宗學、顏建程與立院系統力挺的許育璿、里長張永漢，內部競爭激烈。

相對之下，民眾黨在北屯區原有4人表態，經協調後仍有3人角逐，包括中市新聞局前局長吳皇昇、中央委員許瑞宏、市黨部前副主委邱于珊，白營強調「良性競爭」，但如何避免自家票源分散、集中戰力搶下席次，成為關鍵考驗。

民眾黨在台中已設定「3席以上選區全面出馬」戰略，已不再滿足於單點突破，而是力拚達到議會組黨團的最低3席門檻。現任白營議員大里區江和樹、豐原區陳清龍戰力穩定，陳清龍即將轉任不分區立委，以其妻連小華參選銜接席次，展現地方經營延續性。

民眾黨積極培養新面孔，在西屯、北屯等「高人口、高席次、高投票數」的三高選區，測試政黨品牌與個人戰力的結合效果，下屆以成立議會黨團為門檻。

此外，白營也同步接觸部分政治立場親白的無黨籍現任議員陳廷秀、吳佩芸，試探合作或入黨空間。此舉對長期由國民黨掌握多數的台中市議會政黨結構，也投下變數。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興指出，北屯區有意願參選者較多，要等中常會1月中確定提名辦法，再做下一步動作；西屯、北屯白營來勢洶洶，但目前藍白在議員選舉層次以各自提名為主，縣市長層級才會協調合作，若有其他合作事項也要看黨中央規畫。

民進黨台中市黨部主委許木桂指出，黨內原計畫7日決定各選區提名席次，中執會開會未果，可能延到21日才會決定各區席次；原則上各區有意參選人數若多過提名席次，就舉辦初選，公平競爭，沒有現任保障。目前第5選區潭雅神以有4人表態，但往年綠皆提名3席，最有可能初選。