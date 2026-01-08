海線玩透透！住台中港總統套房逛三井看夕照 下一位幸運兒就是你
台中市海線各知名景點陸續完工啟用後，遊客人數已開始回流，大安媽祖文化園區今年第三季落成，每年大庄媽、大甲媽、白沙屯媽遶境都是人潮的象徵。中市觀旅局順勢推出「來台中當總統．住宿消費送總統套房」活動，今日首場抽出首波2幸運得主，可入住台中港酒店總統套房。
觀旅局長陳美秀表示，搭配「台中Hi8全城開趴」系列活動，包括耶誕嘉年華、五月天演唱會及跨年晚會等大型活動接連登場，有效帶動觀光住宿商機。根據觀旅局調查，台中市13家大型旅館在去年12月25日至今年元旦期間，平均每日住房率約達8成5，整體住房率成長約1成。
陳美秀並表示，活動自開跑以來參與踴躍，「台中Hi8全城開趴」，耶誕嘉年華、五月天演唱會及市府跨年晚會等大型活動熱力接棒登場，有效帶動觀光住宿商機，中市府觀旅局調查13家大型旅館自去年12月25日至今年元旦期間，平均每日住房率約8成5，整體住房率增加約1成左右。
台中市觀光旅館商業同業公會理事長、台中港酒店總經理姜文偉，表示今年參與活動的飯店都很品牌響亮，期待透過此次活動讓更多國人關注台中觀光，同時因應農曆春節將至，更同步推出馬年限定年菜。
局長陳美秀推薦，台中港酒店不僅提供高品質住宿體驗，更是探索海線的絕佳據點，旅客可順遊台中海洋館、高美濕地、梧棲漁港、梧棲老街、鰲峰山公園及三井Outlet等特色景點，體驗從自然風景到人文美食的多元魅力。
觀旅局補充，本次中獎者皆於活動期間入住台中市合法旅宿，並透過「台中通」APP登錄住宿消費發票取得抽獎資格。活動將持續至2月3日，後續還有1月18日、1月28日及2月9日共3場抽獎，未中獎的發票將自動累積至下一輪。第二階段也將配合中台灣燈會推出加碼抽獎，邀請全國民眾把握機會，規劃台中之旅增添驚喜。
