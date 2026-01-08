快訊

彰化補助款中央撥款恐下修 公務員年終獎金受關注

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
新版財政收支劃分法上路後，彰化縣今年度可獲普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款較去年總預算減少約27.17億元，縣府承諾不會影響年終獎金。記者劉明岩／攝影
新版財政收支劃分法上路後，彰化縣今年度可獲普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款較去年總預算減少約27.17億元，縣府承諾不會影響年終獎金。記者劉明岩／攝影

新版財政收支劃分法上路後，彰化縣今年度可獲普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較去年總預算減少約27.17億元。外界關切是否衝擊即將到來的公務員年節獎金，彰化縣府財政處表示，去年12月接獲行政院主計總處通知，承諾今年2月底前將撥付約60億元，農曆年前發放年終與考績獎金沒有問題。

不過，115年度中央政府總預算尚未定案，原本依新版財劃法核定給彰化縣的統籌分配稅款約324億元，加上一般性與計畫型補助款約202億元，財政處指出，縣府於12月19日接獲主計總處通知，中央因稅收不如預期，預告3月以後撥付地方的補助款恐將下修，彰化實際減幅可能超過目前預估的27.17億元，地方財政恐面臨更大壓力。

財政處說，主計總處通知除每月固定撥付彰化縣約27億元的統籌分配稅款將如期核發外，也會在今年2月底前先行撥付縣府因應年前資金需求的約60億元經費。縣庫在2月底前資金調度無虞，但自3月起，若中央補助款未能如期或足額撥付，縣庫資金恐出現缺口。

財政處強調，今年情況特殊，目前才1月過沒幾天，主計總處就已要求各縣市政府開始籌編今年度追加預算，過去多半在1月底或農曆年後才啟動，等於年度預算執行沒幾天就得準備追加，相當罕見。

