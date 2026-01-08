台中樹葬累計超過2萬件 減少碳排放量等於33.8座大安森林公園

台中市推動多元殯葬，包含樹葬、海葬等環保葬，從2016年到2025年，台中市民選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085噸碳排放量，成效相當於33.8座大安森林公園一年的碳吸附量，讓生命的最後告別轉化為具體的城市永續行動。

民政局長吳世瑋表示，高齡化社會來臨，殯葬方式不僅是家庭的選擇，更與土地利用、能源消耗及環境永續息息相關，市府會持續推動政策並投入資源，鼓勵市民採用更符合環保理念的告別方式；台中市去年死亡人數為2萬681人，其中選擇樹葬者3696件、海葬42件，全年環保葬比例突破18%。

吳世瑋指出，樹葬逐漸成為具代表性的安葬新選擇，市府已在北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，提供超過3萬3600個穴位，除北屯歸思園已休葬，其餘皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。

市府今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，明年8月啟用北屯第28公墓樹葬區，未來可再增加1200個以上穴位。市府也減免樹葬規費，凡選擇樹葬可免收3000元規費，期盼提供誘因，讓市民做出更友善環境的身後選擇。

海葬方面，吳世瑋指出，2016年至2025年間，有281位市民選擇回歸大海，今年4月到9月預計辦理6場聯合海葬，每場提供8個名額，全年可服務48名死者，並將於9月攜手彰化、南投、苗栗及雲林縣，共同辦理「中彰投苗雲聯合海葬」，跨縣市合作擴大服務量能。