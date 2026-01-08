快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

台中樹葬累計超過2萬件 減少碳排放量等於33.8座大安森林公園

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市近年推動多元殯葬，已有超過2萬人選擇樹葬，減少碳排放量相當於33座大安森林公園。圖／台中市政府提供
台中市近年推動多元殯葬，已有超過2萬人選擇樹葬，減少碳排放量相當於33座大安森林公園。圖／台中市政府提供

台中市推動多元殯葬，包含樹葬、海葬等環保葬，從2016年到2025年，台中市民選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085噸碳排放量，成效相當於33.8座大安森林公園一年的碳吸附量，讓生命的最後告別轉化為具體的城市永續行動。

民政局長吳世瑋表示，高齡化社會來臨，殯葬方式不僅是家庭的選擇，更與土地利用、能源消耗及環境永續息息相關，市府會持續推動政策並投入資源，鼓勵市民採用更符合環保理念的告別方式；台中市去年死亡人數為2萬681人，其中選擇樹葬者3696件、海葬42件，全年環保葬比例突破18%。

吳世瑋指出，樹葬逐漸成為具代表性的安葬新選擇，市府已在北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，提供超過3萬3600個穴位，除北屯歸思園已休葬，其餘皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。

市府今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，明年8月啟用北屯第28公墓樹葬區，未來可再增加1200個以上穴位。市府也減免樹葬規費，凡選擇樹葬可免收3000元規費，期盼提供誘因，讓市民做出更友善環境的身後選擇。

海葬方面，吳世瑋指出，2016年至2025年間，有281位市民選擇回歸大海，今年4月到9月預計辦理6場聯合海葬，每場提供8個名額，全年可服務48名死者，並將於9月攜手彰化、南投、苗栗及雲林縣，共同辦理「中彰投苗雲聯合海葬」，跨縣市合作擴大服務量能。

樹葬 台中市 永續

延伸閱讀

台中民宅昨火警…災民身分證、健保卡被燒毀 市府上午急補救

災後復建台中東勢農路擋土牆修復完成 保障農產運輸通行安全

台中太平聯合行政中心明年5月啟用 舊址新用途曝光

防範隨機殺人事件重演 台中211里守望相助隊組春安守望隊

相關新聞

影／中市緊急宣布營養午餐免費 何欣純：很高興盧秀燕從善如流

立委何欣純今天出席會計師公會「寒冬溫情、溫馨關懷」贈米活動-大里太平關懷據點&慈善會時表示，很高興她推出中小學營養午餐全...

彰化補助款中央撥款恐下修 公務員年終獎金受關注

新版財政收支劃分法上路後，彰化縣今年度可獲普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較去年總預算...

影／彰化幸福巴士集章送贈品、設搭乘優先順序 經營冷熱兩極化

彰化縣現有7鄉鎮市自營幸福巴士載送缺乏公共運輸的村里，部分面臨載客率有待提升的困境，員林市不排除調整營運方式，永靖鄉推出...

台中監理站「光頭張先生」獲5星好評糗回「還有幾根」 交通部長要獎勵

台中監理站張姓人員因服務態度親切，有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，留言提到「光頭張先生」，台中監理站轉...

全台最高大安媽祖雕像今上梁 歷經13年宣告今年第三季竣工

台中市大安港媽祖文化園區今日舉行媽祖雕像上梁典禮，標誌著這座承載海線居民13年期盼的地標，終於進入最後關鍵階段，台中市政...

彰化科技執法取締噪音 逮紅牌機車104分貝

為遏止改裝及高噪音車輛影響居民生活品質，彰化縣環保局已建置15套聲音照相設備，去年共取締1230輛違規車輛，以機車占多數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。